Europeade in Frankenberg: Am Mittwoch geht es los

So wie 2018 in Viseu (Foto) werden auch bei der Europeade in Frankenberg viele Gruppen bei Eröffnungs- und Abschlussgala vor Tausenden Zuschauern tanzen.

Die Europeade, Europas größtes Folklorefestival, ist vom 17. bis 21. Juli zu Gast in Frankenberg. Zur 56. Europeade werden 206 Gruppen aus 22 Ländern erwartet.

Rund 5000 Tänzer, Musiker und Sänger sind dabei. Die Stadt erwartet an den fünf Tagen 100 000 Besucher. Ein Höhepunkt wird der große Umzug am Samstag mit allen Gruppen durch die Stadt.

Die Europeade ist das Fest der europäischen Volkskultur, sie will Verbundenheit durch Freundschaft schaffen. Bei der Europeade werden jedes Jahr wieder Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Regionen geschlagen.

Bürgermeister im Europeade-Fieber

„Wir sind nicht das Europa der Nationen, sondern das Europa der Regionen“, sagt Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß. Er weiß, wovon er redet: Er ist der Präsident des Deutschen Europeade-Komitees und seit gut einem Jahr auch Präsident des Internationalen Europeade-Komitees.

Das Europeade-Fieber hat ihn längst befallen, für die Europeade und für Europa ist er Feuer und Flamme. „Den Politikern, die Europa den Rücken stärken, hat die Europeade einen großen Dienst erwiesen“, sagt Heß: „Die Europeade muss jedes Jahr wieder die jüngeren Generationen inspirieren, weiterhin zusammenzuwachsen“ – und zwar in gegenseitigem Respekt, in Freundschaft und Freiheit.

Die Europeade gibt es nun schon seit 55 Jahren – 1964 fand das erste Festival im belgischen Antwerpen statt. Seitdem gab es dieses Folklore- und Trachtenspektakel nur insgesamt siebenmal in Deutschland – darunter 1980 in Schwalmstadt, 1994 in Frankenberg und 2013 in Gotha. Frankenbergs Bürgermeister ist übrigens der erste Nicht-Belgier, der Präsident des Internationalen Europeade-Komitees ist.

Zehn Standorte zum Auftreten

Nach den Großstädten Viseu (Portugal, 2018), Turku (Finnland, 2017) und Namur (Belgien, 2016) ist mit Frankenberg eine verhältnismäßig kleine Stadt Gastgeber des größten Folklore-Festivals in Europa.

Für Bürgermeister Rüdiger Heß kein Nachteil: „Die Stadt soll während der Europeade ihre Stärken ausspielen. Das sind unter anderem das wunderbare Fachwerk-Ambiente in der Altstadt sowie das moderne Stadtbild in der Neustadt – und die kurzen Wege.“ Je mehr Wege Teilnehmer und Besucher zu Fuß zurücklegen könnten, desto besser sei das für die Verkehrssituation in der Stadt und auch das Klima.

An zehn Plätzen in der Stadt treten die 206 Tanz- und Musikgruppen auf, um sich und ihre Kultur dem Publikum zu präsentieren. Bei der Auswahl der Standorte habe sich das Planungsteam der Stadtverwaltung viele Gedanken gemacht. „Ein möglichst schönes Ambiente sollten die Plätze haben, gleichzeitig auch belebt sein. Unter anderem wurde auf der Wehrweide eine Arena für 3500 Besucher aufgebaut.

Das Programm

Mittwoch 17. Juli: 19 bis 22.30 Uhr: Begrüßungsabend der Region.

Donnerstag, 18. Juli: 10 bis 18 Uhr: Straßenauftritte in der Stadt, Europeade-Forum am Untermarkt; 19 bis 22 Uhr: Eröffnungsgala (Tickets erforderlich); 22 Uhr: Europeade by Night.

Freitag, 19. Juli: 10 bis 18 Uhr: Straßenauftritte, Europeade-Forum; 10 bis 12 Uhr: Konzert Musikgruppen; 15 bis 18 Uhr: Konzert Kindergruppen; 18 bis 19 Uhr: Europeadeball für Kinder; 19 bis 22 Uhr: Chorabend; 21 Uhr: Europeade by Night.

Samstag, 20. Juli: 10 bis 13 Uhr: Straßenauftritte, Europeade-Forum; 15 bis 18 Uhr: Parade; 20 bis 0 Uhr: Europeadeball am Obermarkt.

Sonntag, 21. Juli:10.30 bis 12 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst; 15 bis 18 Uhr: Abschlussgala (Tickets erforderlich); 19 bis 22 Uhr: Goodbye-Party am Obermarkt.

Karten für Eröffnungs- und Abschlussgala sind bei der HNA sowie online über reservix.de und adticket.de erhältlich.

www.europeade2019.de