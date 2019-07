Europeade in Frankenberg: Arena für 3500 Zuschauer aufgebaut

1994 fanden die Eröffnungs- und die Abschlussfeier der Europeade in Frankenberg im Stadion an der Eder statt. Für 2019 wurde dafür eine Arena auf der Wehrweide aufgebaut.

Für die teilnehmenden Gruppen sind die Auftritte vor Tausenden Zuschauern beim Eröffnungsabend und bei der Abschlussgala der Europeade in jedem Jahr Höhepunkte des Folklore-Festivals. Das soll auch bei der 56. Europeade in Frankenberg so sein. Um für eine besondere Stadion-Atmosphäre zu sorgen, hat die Stadt in den vergangenen Tagen eine Arena mit 3500 Sitzplätzen auf der Wehrweide aufbauen lassen.

Dort finden am Donnerstag, 18. Juli, die Eröffnung (19 Uhr) und am Sonntag, 21. Juli, die Abschlussgala (15 Uhr) des fünftägigen Festivals statt. Bei beiden Veranstaltungen wird mit je 2500 Musikern, Tänzern und Sängern jeweils etwa die Hälfte aller Teilnehmer aus 22 europäischen Ländern auftreten.

Die beiden Events sind die einzigen kostenpflichtigen Veranstaltungen im Europeade-Programm. Erhältlich sind die Karten für 16,50 Euro (inkl. Vorverkaufsgebühr; Ermäßigung 11,50 Euro) unter anderem bei der HNA sowie den Ticket-Portalen adticket.de und reservix.de.

+ So wie 2018 in Viseu (Foto) werden auch bei der Europeade in Frankenberg viele Gruppen bei Eröffnungs- und Abschlussgala vor Tausenden Zuschauern tanzen.

Beeindruckend sind die Stadion-Veranstaltungen der Europeade auch für die Zuschauer, sagt Brunhilde Oppitz aus Geismar, die sich noch gut an die Abschlussfeier der Europeade 1994 in Frankenberg erinnert, wie sie uns erzählt hat. „Das war so schön und faszinierend“, sagt sie über die Veranstaltung, die damals im Sportstadion an der Eder stattfand. „Tauben sind aufgestiegen, viele Fahnen haben geweht, der Europeade-Präsident hat vom Frieden in Europa gesprochen, und als die Gruppen ins Stadion kamen – das war Gänsehaut pur.“

Sie wünsche sich, dass das auch diesmal bei der Europeade so sein werde. „Das muss man sich einfach angucken.“