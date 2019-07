Europeade in Frankenberg: Die Hinweisschilder hängen schon

Die Europeade in Frankenberg beginnt zwar erst am 17. Juli, schon jetzt hängen in der Stadt die Schilder, die den Besuchern des Folklore-Festivals den Weg weisen.

Frankenberg - Die Schilder führen zum Beispiel zu den Bühnen (Stage) am Obermarkt und in der Arena auf der Wehrweide sowie zu den Essensständen (Food Court) in der Bahnhofstraße. Die Schilder sind auf Englisch beschriftet, da die meisten der 206 Gruppen nicht aus Deutschland kommen, sondern zum Beispiel aus Portugal, England oder Estland.

Mit der Europeade werden auch Erinnerungen an 1994 wach: Vor 25 Jahren, vom 20. bis 24. Juli, fand das Folklore-Festival schon einmal in Frankenberg statt – wie heute als Teil des Stadtjubiläums. Damals sorgten Tausende Tänzer und Musiker aus 139 Gruppen für ein buntes Treiben in der Stadt.

Welche Erinnerungen haben Sie, liebe Leser, an die Europeade 1994 in Frankenberg? Waren Sie als Anwohner oder Besucher dabei oder haben Sie sogar als Teilnehmer oder Helfer mitgewirkt? Und haben Sie vielleicht noch Fotos von der Europeade 1994? Dann melden Sie sich bei uns in der Redaktion in Frankenberg: Tel. 06451/723318, E-Mail frankenberg@hna.de.

Infos unter europeade2019.de