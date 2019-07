Europeade in Frankenberg: Die letzten Gruppen reisen ab

Frankenberg. Die letzten der 5000 Europeade-Teilnehmer sind am Montag aus Frankenberg und Battenberg abgereist. Auch aus dem Stadtbild von Frankenberg verschwindet die Europeade allmählich.

Abschiedsstimmung am Montagmorgen in der Battenberger Gesamtschule: Während Mitarbeiter der Stadt und freiwillige Helfer in den Klassenräumen schon die Betten abbauten, machten sich die Mitglieder der Sing- und Spielschar der Böhmerwälder aus Ellwangen in Baden-Württemberg auf den Weg zum letzten Frühstück in der Schulmensa.

In Battenberg waren etwa 800 der 5000 Teilnehmer untergebracht. Einige von ihnen wollten nicht schon am Sonntag nach der Abschlussgala nach Hause fahren, sondern noch die Party am Abend auf dem Obermarkt mitnehmen und dann am Montag in Ruhe packen.

+ Das letzte Frühstück: Mitglieder der Sing- und Spielschar der Böhmerwälder aus Ellwangen waren gestern Morgen die Letzten in der Battenberger Schulmensa.

Die Wehmut vor der Abreise war auf allen Seiten zu spüren – bei Teilnehmern und Helfern. „Die Finnen haben heute Morgen für uns ein Ständchen zum Dank gesungen“, berichteten die Frauen aus dem Küchenteam von Hendrik Sommer. Von anderen Gruppen haben sie Schokolade und auch Schnaps als Geschenke bekommen.

Das Team von Hendrik Sommer war in den Schulen in Frankenberg und Battenberg für das Frühstück zuständig. Nach Problemen am ersten Tag habe alles gut geklappt, berichteten die Frauen.

„Es hat uns sehr gut gefallen“, bestätigte eine Tänzerin der Volkstanz- und Trachtengruppe Röcke aus Niedersachsen, während Ralf Diehl gerade die Trachten in den Kleinbus der Gruppe packte. Die Volkstänzer aus Röcke wurden am Samstag beim Festzug voll vom Regen erwischt. „Wir haben hier in Battenberg einen extra Raum bekommen, um unsere Trachten trocknen zu können“, berichtete Diehl.

Dankbar zeigte sich auch die belgische Volkstanzgruppe „De Kegelaar“ aus Antwerpen, als sie gestern Morgen mit dem Bus aus Battenberg abfuhr. Für Ingo Belz aus Laisa, der die Gruppe während der Europeade als Guide begleitet hatte, gab es ein Abschiedsgeschenk. Belz wiederum bedankte sich mit „Laisaer Wasser“ und selbstgepresstem Apfelsaft für das gute Miteinander.

In der Schule waren da schon die meisten Betten abgebaut. Die Helfer um Koordinator Florian Held von der Stadt Frankenberg waren seit dem frühen Morgen im Einsatz, in den Frankenberger Schulen geht es am Dienstag weiter. Jedes Bett muss kontrolliert werden, bevor es zusammengebaut und eingepackt wird. „Die Betten sind von den Teilnehmern gut angenommen worden“, sagte Melanie Harder von der Stadt.

+ Bettenabbau: Mitarbeiter der Stadt Frankenberg; vorne Florian Held und Melanie Harder, hinten Michelle Meyer(links) und Sabrina Tripp.

Die Mitarbeiter des Frankenberger Betriebshofs haben auch nach der Europeade noch alle Hände voll zu tun wegen des Folklore-Festivals: Nicht nur Absperrungen und Hinweisschilder mussten abgeräumt werden, auch die in der ganzen Stadt aufgestellten Tanzbühnen sind inzwischen abgebaut.

„Das dauert schon seine Zeit, bis wir die ganzen Holzhütten wieder zerlegt haben“, sagte Holger Paulus vom Betriebshof. Die Einzelteile werden jetzt wieder eingelagert. Am Untermarkt war wie berichtet das Europeade-Forum, wo sich verschiedene Länder und Vereine an 20 Ständen präsentiert hatten.

Andere Kollegen des Betriebshofs waren damit beschäftigt, die für die Europeade zusätzlich aufgestellten Mülltonnen wieder einzusammeln. Strom- und Wasserleitungen wurden von Mitarbeitern der Energie-Gesellschaft Frankenberg demontiert. Auch die Arena auf der Wehrweide wird in den kommenden Tagen verschwinden.