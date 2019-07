Europeade in Frankenberg: Regionalabend war der erste Höhepunkt

Frankenberg – Willkommen in Frankenberg. Willkommen zur 56. Europeade: Mit einem farbenprächtigen „Begrüßungsabend der Region“ auf dem Obermarkt hat Frankenberg am Mittwochabend seine vielen Gäste begrüßt

Rund 5000 Tänzer, Sänger und Musikanten aus 22 Ländern Europas nehmen an der Europeade teil. In diesem Jahrtausend ist Frankenberg erst der zweite deutsche Gastgeber von Europas größtem Folklore-Festival nach Gotha 2013.

An historischer Stätte am Marktplatz mit Rathaus und Steinhaus als Kulisse wurde getanzt, gesungen, musiziert und sogar mit den Peitschen „geplatzt“. Das dreistündige Programm wurde ausschließlich von heimischen Gruppen mit Unterstützung aus der Schwalm und aus dem Main-Kinzig-Kreis präsentiert. Das orange Europeade-Banner, das der Stadt vor einem Jahr im portugiesischen Viseu übergeben wurde, wehte neben der Fahne der Stadt am abendlichen Himmel.

„Eine märchenhafte Reise durch das Jahr“ – unter diesem Motto stand der Begrüßungsabend mit Fahnenschwingern, Trommlern, Tänzern, Sängern, Platzern und Spielleuten. Moderiert wurde das dreistündige Programm von Christin Hesse und Kai Vöhl von der Landjugend Haubern, die wie die Landjugendgruppen aus Laisa und Geismar und die Trachtengruppe Wollmar auftrat.

„Musik auf dem Obermarkt“ gab‘s zunächst von der Stadtkapelle und dem Projektchor „Reine Männersache“. Anschließend erinnerten die Tanzgruppen mit ihren Auftritten an das Ausplatzen der Mägde am Jahresanfang, an das Rückersfest zu Ostern in Laisa, mit Rotkäppchen und den Brüdern Grimm an den Sommer, mit Kirmestänzen an den Spätsommer und mit dem Bändertanz an Erntedank. Das abwechslungsreiche Programm wurde vom Publikum mit viel Applaus gefeiert.

Am Ende stimmten alle Mitwirkenden und auch viele Zuschauer gemeinsam das Hessenlied an: „Hessenland, du bis mein Heimatland“.

+ Die Landjugend Geismar mit dem Bändertanz.

Und nach dem Bühnenprogramm wurde der Marktplatz zur ersten großen Tanzfläche dieser Europeade: Zur Musik des Posaunenchors Bracht wurde gefeiert und getanzt.

„Was die olympischen Spiele für den Sportler, das ist die Europeade für die Tänzer, Sänger und Musikanten – ein kulturelles Ausnahmeereignis“, sagt der Hauberner Thomas Schmidtmann. Er konnte gestern bereits seine 30. Europeade-Teilnahme feiern.

Am Donnerstag beginnen dann auch die Straßenauftritte: Die 206 Gruppen der Europeade werden zwischen 10 und 18 Uhr auf den zehn Bühnen in der Stadt auftreten – alles bei freiem Eintritt. Am Donnerstagabend findet die Eröffnungsgala in der Arena auf der Wehrweide statt. Beginn des Programms von rund 2500 Mitwirkenden ist um 19 Uhr, ab 18 Uhr gibt es bereits Livemusik in der Arena. Der Eintritt kostet 16.50 Euro, Karten sind auch an der Abendkasse noch erhältlich.