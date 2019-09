Europeade in Frankenberg: Stadt hat 114.000 Euro draufgelegt

Bilder wie dieses von der Abschlussgala in der vollbesetzten Arena sind den Besuchern und Teilnehmern der Europeade in Frankenberg in bester Erinnerung.

Die Stadt Frankenberg hat bei der Europeade im Juli ein Minus von 114.000 Euro gemacht.

Den Kosten in Höhe von 855.000 Euro stehe ein Ertrag von 741.000 Euro gegenüber, berichtete jetzt Bürgermeister Rüdiger Heß.

Die wesentlichen Ausgaben bei dem fünftägigen Folklore-Festival Mitte Juli waren die Verpflegung der 5000 Teilnehmer mit 387.000 Euro sowie Tribünen, Bühnen und Technik mit zusammen 180.000 Euro. Die Einnahmen kamen laut Heß vornehmlich vom Internationalen Europeadekomitee in Höhe von 402.000 Euro sowie durch Spenden über 210.000 Euro, den Kartenverkauf mit 32.000 Euro, einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 50.000 Euro und durch eine Zuwendung des Hessischen Ministeriums für Europaangelegenheiten in Höhe von 7000 Euro.

Zur Erinnerung: Im Programm des Festivals gab es nur zwei Veranstaltungen, die Eintritt kosteten: die Eröffnungsgala und die Abschlussfeier in der extra aufgebauten Arena auf der Wehrweide.

Unter dem Strich kostete die Europeade die Stadt somit rund 114.000 Euro. „Das ist gut angelegtes Geld, die Stadt ist näher zusammengerückt“, resümierte Bürgermeister Heß, der auch der Präsident des Internationalen Europeade-Komitees ist. Auch der Einzelhandel und die Gastronomie in der Stadt seien mit dem Fest sehr zufrieden gewesen.

"Eine außerordentlich gute Europeade"

Auch die Stadtverwaltung habe inzwischen viele Zuschriften zu dieser Großveranstaltung erhalten. „Die Europeade war ein einmaliges, sehr schönes Fest und wir alle sind sehr dankbar, dass wir es in unserer Stadt erleben durften“, heißt es in einem Anschreiben. Bei dem Festival habe sich Frankenberg weltoffen, gastfreundlich und bunt präsentiert.

„Es war eine außerordentlich gute Europeade. Das Festival hat das Image der Stadt enorm gesteigert“, sagt der Bürgermeister. Und er erinnert daran, dass allein die Absage der Europeade, die 2005 in Frankenberg stattfinden sollte, die Stadt seinerzeit 145.000 Euro gekostet habe: 100.000 Euro Schadenersatz an das Europeade-Komitee, 15.000 Euro Gerichts- und Anwaltskosten sowie 30.000 für die Vorbereitung der Europeade.

Die Europeade 2019 war nicht nur der Höhepunkt des Jubiläums „775 Jahre Frankenberg“, sondern eines der größten Ereignisse in der Geschichte der Stadt überhaupt. Viele Frankenberger wünschen sich deshalb schon in naher Zukunft wieder eine Europeade in Frankenberg. Und viele haben übrigens schon die Absicht kund getan, im nächsten Jahr zur Europeade ins litauische Klaipeda zu fahren: Dort findet das Folklorefestival vom 5. bis 9. August 2020 statt.