Europeade in Gotha: Frankenberger Gruppen bei Folklore-Ferstival

Von: Gerhard Meiser

Für den Auftritt bei der Abschlussveranstaltung marschierten die Volkstänzer aus Geismar und Laisa gemeinsam ins Stadion ein. © Meiser, Gerhard

In Gotha haben Tausende Volkstänzer, Trachtenträger, Musiker und Sänger aus ganz Europa fünf Tage lang das Folklore-Festival Europeade gefeiert. Darunter waren die Landjugendgruppen aus Haubern, Geismar und Laisa

Gotha – „Gotha feiert Europeade, Gotha feiert großes Fest“ – die neue Europeade-Hymne nach Beethovens „Ode an die Freude“ wird den 4200 Teilnehmern wohl auch in den nächsten Tagen noch in den Ohren klingen. In der 45 000-Einwohner-Stadt in Thüringen fand in den vergangenen Tagen die 58. Europeade statt, das größte Folklore-Festival Europas mit diesmal 196 Gruppen aus 23 Ländern. Die Teilnehmer kamen aus ganz Europa: von Lettland bis Portugal, von Island bis zur Slowakei.

Unter den politischen Gästen zwischen Musik, Tanz und Gesang waren auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Thüringens Innenminister Georg Maier. „Einheit in Vielfalt“, lautete wieder das Motto der Europeade, die 2019 in Frankenberg stattfand. Unter den Tausenden Gästen an den fünf Tagen waren auch in Gotha etliche aus dem Frankenberger Land.

Beim Programm in der Altstadt und im Stadion waren aus dem Frankenberger Land auch die Landjugendgruppen aus Geismar, Haubern und Laisa mit zusammen rund 100 Tänzerinnen und Tänzern dabei. Beim farbenprächtigen Festzug am Samstag trotzten sie Temperaturen von über 30 Grad, auf den Bühnen der Stadt boten sie in ihren Trachten Volkstänze, und beim großen Finale am Sonntag traten sie vor 5000 Besuchern im Gothaer Volkspark-Stadion mit anderen hessischen Gruppen auf.

Heß: Signal für den Frieden in Europa gesetzt

„Wir haben eine tolle Europeade gefeiert. In Gotha haben wir wieder ein starkes Signal für den Frieden und die Freiheit in Europa gesetzt“, sagte Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß in seiner Funktion als Präsident des Internationalen Europeadekomitees. „Die Menschen haben die Stimmung sofort aufgenommen und mit viel Leidenschaft die europäische Freiheit gelebt.“

Zum Empfang bei Europeade-Präsident Rüdiger Heß (links) und Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (rechts) waren Vertreter aller Gruppen eingeladen – hier (Bildmitte von links) Bastian Belz und Luisa Schäfer von der Trachtengruppe Laisa und Sophie Dersch und Tim Müller von der Landjugend Geismar. © Gerhard Meiser

Am Ende der fünf Tage gab Heß das Europeade-Banner an den Gastgeber 2024 weiter: Nuoro auf Sardinien, nachdem die Stadt Kielce in Polen kurzfristig abgesagt hatte. 2003 war Nuoro schon einmal Gastgeber der Europeade – der neue Vertrag muss aber noch abgeschlossen werden.

In den nächsten Jahren soll die Europeade dann unter anderem auf Kreta (Griechenland) und in Edinburgh (Schottland) stattfinden. In seiner Rede in Gotha beklagte Heß aber auch die fehlende finanzielle Unterstützung der Europeade: „Das darf so nicht bleiben“, lauteten seine Worte an die Politik.

„Von der Europeade geht eine Botschaft aus: Wer singt, wer lacht, wer feiert, richtet keine Gewehre auf andere Menschen“, sagte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch. „Wir feiern hier Völkerverständigung. Die Sprache des Volkstanzes verstehen alle.“

Die Landjugend Haubern beim Festzug der Europeade in Gotha. © Meiser, Gerhard

Viele junge Menschen nahmen in Gotha zum ersten Mal an einer Europeade teil. Beispielsweise Greta Schween und Hannah Hauptführer aus Geismar. „Ein tolles Fest, eine super Stimmung. Wir haben viel Spaß beim Tanzen und haben viele neue Menschen kennengelernt“, schwärmten die beiden 16-Jährigen aus dem Frankenberger Stadtteil. Viele neue Eindrücke gab es auch für die 29 jungen Tänzerinnen und Tänzer der Kinderlandjugend Haubern. Sie waren für den Festzug für einen Tag mit dem Bus angereist.