Polizei-Oldtimermuseum Marburg öffnet am 23. April erstmals in diesem Jahr

Dieser alte Opel Kapitän gehört zum Bestand des Polizei-Oldtimermuseums Marburg. Hier ist der Oldie während einer früheren Sternfahrt bei einer Zwischenprüfung in Allendorf/Eder am gemeindeeigenen Haus Heß am Brunnenplatz zu sehen.

© Klaus Jungheim (Archiv)