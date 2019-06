Falscher Polizist rief Frankenberger an und fragte nach Geld und Schmuck

Frankenberg. Im Ederdorf in Frankenberg sind in dieser Woche mehrere Haushalte von einem Betrüger angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgab und nach Wertsachen im Haus fragte. Die Polizei berichtet von 13 ihr bekannten Fällen und warnt vor dieser Masche.

Der Anrufer nannte sich in allen Fällen „Herr Weber von der Polizei Frankenberg“, manchmal zusätzlich mit dem Vornamen Frank. Mal war er angeblich Kriminalkommissar, mal Kriminalhauptkommissar, berichtet die echte Polizei.

Die Serie von Anrufen im Schwedensteinweg und im Wolfspfad begann am Montagabend um 21.20 Uhr. Die Masche: Der Anrufer berichtete, dass in unmittelbarer Nähe zum Wohnort ein Einbruch stattfinden solle. Er fragt deshalb nach Schmuck, Geld und einem möglichen Tresor. Alle Angerufenen im Ederdorf hätten den Betrug aber erkannt und aufgelegt.

Am Dienstagmorgen habe der falsche Polizist Frank Weber erneut Menschen in Frankenberg angerufen. Er berichtete, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien, auf deren Liste auch der Name des Angerufenen gestanden habe. Zudem fragte er, ob eine Haushaltshilfe beschäftigt werde.

Die Angerufenen seien überwiegend Männer und Frauen im Alter von 70 bis 80 Jahren gewesen. Sie hätten bei den insgesamt 13 bekannt gewordenen Fällen richtig reagiert und keine Informationen genannt, sondern aufgelegt. nh/jpa

Rubriklistenbild: © Arno Burgi/dpa