Feuerwehren in Waldeck-Frankenberg erhalten Spezialfahrzeuge für Gefahrgut-Einsätze

Von: Jörg Paulus

Freuen sich über den neuen Gerätewagen Gefahrgut: Dennis Schäfer (links) und Simon Schinke von der Frankenberger Feuerwehr. © Jörg Paulus

Die Feuerwehren in Frankenberg, Bad Wildungen und Bad Arolsen haben neue Gefahrgut-Gerätewagen bekommen. Jeder Gerätewagen kostete rund 450.000 Euro. Bezahlt wurden sie von der jeweiligen Stadt – Land und Landkreis haben sich finanziell beteiligt.

Frankenberg – Frankenberg, Bad Wildungen und Bad Arolsen hatten bereits solche Spezialfahrzeuge für ihre Feuerwehren, die nun nach 30 Jahren durch die Neuwagen ersetzt wurden. Die Kreisstadt Korbach hatte schon vor etwa fünf Jahren einen neuen Gerätewagen Gefahrgut bekommen. In den anderen 17 Städten und Gemeinden im Landkreis ohne ein solches Spezialfahrzeug gebe es eine Grundausstattung für einen Erstangriff bei besonderen Gefahrenlagen, sagte Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick bei der offiziellen Übergabe in Frankenberg.

Die Gefahrgut-Fahrzeuge kommen dann zum Einsatz, wenn es über das normale Löschen eines Feuers oder eine technische Hilfeleistung bei einem Unfall hinausgeht. „Wenn etwas wassergefährdend, ätzend oder strahlend ist“, erläuterte Biederbick. In der Vergangenheit war das zum Beispiel bei einem Lkw-Unfall in Frankenberg der Fall, als Diesel in die Eder zu laufen drohte. Oder 2019 in Bad Wildungen, als Ammoniak aus der Kühlanlage des Schlachthofes austrat.

Schutzanzüge und Messgeräte

An Bord des Gerätewagens sind zum Beispiel Schutzanzüge für die Einsatzkräfte, Pumpen, Messgeräte und Geräte zum Auffangen, Abpumpen und Abdichten von atomaren, biologischen und chemischen Stoffen.

Die drei Städte haben die neuen Gerätewagen gemeinsam angeschafft, dadurch hätten sie Geld gespart – allein in Frankenberg rund 100.000 Euro im Vergleich zum Haushaltsansatz, berichtete Biederbick. Ein Vorteil sei auch, dass die drei Fahrzeuge nahezu baugleich und einheitlich ausgestattet seien, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese. Dadurch könnten die Feuerwehrleute bei Einsätzen mit dem Gerätewagen besser zusammenarbeiten. Der Wildunger Gerätewagen hat zusätzlich eine Strahlenschutzausstattung, weil es in Bad Wildungen eine Radiologie gibt.

Offizielle Übergabe: Die Städte Frankenberg, Bad Wildungen und Bad Arolsen haben neue Gerätewagen für Gefahrguteinsätze bekommen. Dazu fand in Frankenberg ein Pressetermin mit Innenminister Peter Beuth (11. von rechts) statt, an dem auch Vertreter der drei Städte, der Feuerwehren, des Landkreises und des Landtags teilnahmen. © Paulus, Jörg

Der Landkreis bezuschusst die drei Gerätewagen mit rund 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Vom Land Hessen gibt es für Frankenberg 120.150 Euro, für Bad Wildungen und Bad Arolsen je 133.500 Euro. „Wir wollen deutlich machen, dass es uns wichtig ist, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten“, sagte Innenminister Peter Beuth über seinen Besuch bei der Übergabe in Frankenberg.

Die Übergabe der drei Gerätewagen fand auf dem Parkplatz neben der Sparkasse an der Uferstraße statt. Er hoffe, dass die neuen Fahrzeuge „auch ein Stück neue Motivation“ für die Feuerwehrleute seien: „Die Fahrzeuge sind nicht das Wichtigste, sondern die, die drin sitzen“, sagte Beuth und betonte die Bedeutung der Ausbildung und der Nachwuchsarbeit.