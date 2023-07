Fließpfadkarten zeigen, wo in Frankenberg bei Starkregen Gefahr droht

Von: Jörg Paulus

Bei der Vorstellung Fließpfadkarten für Frankenberg: (von links) Bürgermeister Rüdiger Heß, Bauamtsleiter Karsten Dittmar und Sophie Berkenkopf vom Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt. © Jörg Paulus

Welche Bereiche im Frankenberger Stadtgebiet könnten bei Starkregen besonders vom Wasser betroffen sein? Diese Frage kann jetzt auch mithilfe von Fließpfadkarten beantwortet werden.

Frankenberg – Die Stadt Frankenberg hat solche topografischen Geländeanalysen für die Kernstadt und die meisten der zwölf Stadtteile vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erstellen lassen und nun auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Karsten Dittmar, Bauamtsleiter der Stadt, spricht von der „frühesten Warnebene“. Es gehe um Starkregenereignisse, bei denen das Wasser ungeordnet fließt. Die Fließpfadkarten zeigen potenzielle Fließwege des Regenwassers sowie potenziell gefährdete Bereiche. Je mehr die Farbe auf der Karte ins Rote geht, desto gefährdeter ist ein Grundstück.

Einflussfaktoren sind die Nähe zu einem Fließpfad und die Hangneigung. Je höher das Gefälle, umso höher die Gefahrenlage. Hochwasser kann entstehen, Felder können abgespült werden. Denn ab einer gewissen Stärke des Regens kann die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen.

In den Fließpfadkarten sind Gebäude je nach Gefährdung farblich markiert. Für die Eigentümer soll das eine Orientierungshilfe sein, ob ihr Grundstück bei Starkregen früher oder später gefährdet sein könnte. In den Karten ist nicht vermerkt, wo technische Bauwerke sind, etwa Mauern, die das Wasser abhalten. „Das muss im Einzelfall geprüft werden“, sagt Sophie Berkenkopf vom Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt. Wer sich die Karten auf frankenberg.de angesehen hat und Fragen hat, könne sich an die Stadt wenden.

Landwirtschaftliche Nutzung spielt eine Rolle

Bei landwirtschaftlichen Flächen spielt die Art der Nutzung eine Rolle: Bei Grün- oder Gartenland wird durch den ständigen Bewuchs von einem geringeren Gefahrenrisiko ausgegangen. Bei Ackerbau, zum Beispiel einem Maisfeld, geht man von einem höheren Risiko aus, da der Boden zeitweise unbedeckt oder nur mit jungen Pflanzen bewachsen ist. Dadurch sei die Fläche anfälliger für Erosion. „Auch die Landwirte sind angehalten, ihre Flächen entsprechend zu schützen und Bewirtschaftungsformen anzupassen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Heß. Das sei wichtig, damit so wenig Wasser wie möglich in die bebaute Ortslage komme, ergänzt Berkenkopf.

Und es gehe darum, dass das Wasser langsamer abfließen kann und dadurch mehr Zeit zum Versickern habe. Schließlich müsse sich auch neues Grundwasser bilden.

Dass Fließpfadkarten in Hessen vom Land gefördert werden, sei eine Folge des Klimawandels und der Flutkatastrophe im Ahrtal, sagt Bürgermeister Heß. Die Stadt hatte ihre Karten schon im August 2021 beim HLNUG beauftragt, aufgrund der großen Nachfrage habe es über ein Jahr gedauert, bis sie fertig waren. Die Karten gibt es für die Kernstadt und die Stadtteile Dörnholzhausen, Friedrichshausen, Geismar, Haubern, Hommershausen, Rengershausen, Röddenau, Schreufa, Viermünden und Willersdorf. Für Rodenbach und Wangershausen sehe das HLNUG keine Gefährdung.

Die Stadtverwaltung werde die Fließpfadkarten bei künftigen Bauleitplanungen berücksichtigen, zum Beispiel auch beim Hochwasserschutz für Haubern und Röddenau.

Hochwasserschutz für Haubern und Röddenau geplant

Künftig soll es auch ein digitales Frühwarnsystem in Frankenberg geben, das Informationen durch lokale Regenmesser und Pegel von Bächen und Flüssen – nicht nur der Eder – erhält.

Die Fließpfadkarten der Stadt Frankenberg und weitere Informationen dazu stehen online auf frankenberg.de/klimaschutz-uebersicht.html

Die Informationen aus den Frankenberger Fließpfadkarten sollen auch in die aktuellen Planungen für den Hochwasserschutz für die Stadtteile Haubern und Röddenau einfließen. Für Röddenau befindet sich die Planung noch in der Genehmigungsphase, dort seien auch noch Grundstücksfragen offen, teilte die Stadtverwaltung mit. Für Haubern laufe die Ausführungsplanung, dort soll im Herbst die Umsetzung beginnen.



In Haubern wird der Hochwasserschutz zusammen mit der Flurbereinigung und Renaturierung der Lengel geplant. Dort seien unter anderem zwei Kleinstrückhaltungen oberhalb des Ortes geplant, die das Wasser wie ein Trichter in einer definierten Menge durchlassen, damit es schadlos ins Dorf fließt und kein Hochwasser verursacht, erklärt Bauamtsleiter Karsten Dittmar. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass es keine Ackerflächen in Steilhanglagen direkt am Ort gibt, sondern eher Grünland. Dadurch solle verhindert werden, dass das Wasser mit voller Wucht auf den Ort zuläuft.



Für die Flurbereinigung in Haubern werde das Amt für Bodenmanagement einen Wege- und Gewässerplan erstellen, in dem auch definiert wird, was künftig Wiese und was Acker ist und wo Wege verlaufen. Für das Verfahren wird im Ort ein Flurbereinigungsvorstand aus Grundstückseigentümern gebildet. jpa