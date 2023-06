Frankenberg als erste Stadt in Nordhessen mit Ehrenplakette des Europarates ausgezeichnet

Von: Gerhard Meiser

Auszeichnung: Die Ehrenplakette des Europarates für besonderes europäisches Engagement überreichte der frühere Europa-Politiker Erich Fritz (rechts) im Landratsgarten vor dem früheren Kloster an Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß. © Gerhard Meiser

„Die Stadt Frankenberg lebt lebendige und vitale Beziehungen zu Europa.“ Mit diesen Worten hat der frühere Bundestagsabgeordnete und ehemalige Parlamentarier des Europarates, Erich Fritz (CDU), die Philipp-Soldan-Stadt mit der Ehrenplakette des Europarates für besonderes europäisches Engagement ausgezeichnet.

Frankenberg – „Ich bin sehr stolz darauf, den Repräsentanten der Stadt diese hohe Auszeichnung überreichen zu dürfen“, gratulierte Fritz auch im Namen der 46 Mitgliedsstaaten des Europarates mit mehr als 700 Millionen Einwohnern.

„Heute gehören sie zu dem wirklich engen und edlen Kreis von ausgezeichneten Städten, die diese Ehrenplakette bekommen“, sagte Fritz. Frankenberg sei die erste Stadt in Nordhessen, die diese seltene Ehrung für die Förderung der europäischen Idee erhalten habe.

„Wir würdigen damit die vielfältige Arbeit, mit Städten und Menschen in Europa in Verbindung zu sein, sich gegenseitig kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und die kulturelle Vielfalt unseres Kontinents zu bereichern“, betonte der Europapolitiker in seiner Ansprache. Dabei lobte er vor allem die mit Leben gefüllten Partnerschaften zu ausländischen Städten in Frankreich, England, Österreich und Polen.

„In Frankenberg wurden beachtliche Aktivitäten auf die Beine gestellt“, hielt Fritz fest. Auch in der Pandemiezeit habe Frankenberg bewiesen, lebendige Beziehungen aufrechtzuerhalten. „Hier wurden Brücken geschlagen. Das hat beeindruckt“, sagte Fritz. Ziel müsse immer ein freies, rechtssicheres und wirtschaftlich erfolgreiches Europa sein, in dem die Menschen in ihrer Vielfalt versöhnt zusammenleben können. „Das ist gerade in diesen Zeiten ein ausgesprochen bedrohtes, aber wichtiges Ziel.“

Tanzdarbietungen: Mit ihren Tänzen trug die Kinderlandjugend Haubern zum Programm der Feier bei. © Gerhard Meiser

Auch wenn die „Luft nach oben“ sehr dünn sei – an der höchsten Auszeichnungsstufe, dem Europapreis, „ist Frankenberg ganz nah dran“, betonte Fritz. „Das hat nichts mit der Größe der Stadt zu tun. Es zählen nur die Aktivitäten, die gemacht werden“, sagte Fritz. Und mit der „Europeade“ habe Frankenberg ein Alleinstellungsmerkmal. „Wer hat das schon, dass der Bürgermeister gleichzeitig Präsident der nationalen und internationalen Vereinigung ist und dabei viele Menschen auf dieser Ebene begeistert und zusammenbringt.“

„Ich brenne für Europa, wir wollen hier in Frieden leben. Wir brauchen die Stärke Europas“, bedankte sich Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß. Erste Gratulanten waren der Europaabgeordnete Michael Gahler (CDU), Regierungspräsident Mark Weinmeister, der Bundestagsabgeordnete Dr. Edgar Franke (SPD), die Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg (CDU), Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese und Bürgermeister Thomas Firmenich (Frankenberg/Sachsen).