Hier kommt die nächste Radwegbrücke für Frankenberg

Von: Jörg Paulus

Am Dienstag wurden die ersten beiden Brückenteile an der Ruhrstraße angeliefert und installiert. © Paulus, Jörg

In Frankenberg sind am Dienstag die ersten beiden Holzteile für die neue Radwegbrücke gekommen, die aus dem Ederdorf von der Ruhrstraße über die Eder in Richtung Innenstadt führen soll.

Frankenberg - Am Donnerstag sollen zwei weitere Brückenteile kommen, nächste Woche die letzten beiden. Auch die Anbindung an den Radweg, der von der Röddenauer Straße durch die Ederaue und das Gelände des Reitvereins bis zur Jahnstraße führt, muss noch hergestellt werden.

Fast fertig ist die Brücke am Wildpark, die von der Otto-Stoelcker-Straße zwischen der Kernstadt und Schreufa über die Eder Richtung Walkemühle führt. Sie sei am Montag nach der Bauabnahme an die Stadt übergeben worden, berichtete Dittmar. Sie soll ab Ende Oktober befahrbar sein. Das gilt auch für die Brücke an der Ruhrstraße, auch wenn dort die Installation erst begonnen hat.

Die beiden Brücken sind, wie auch die dritte zwischen den Wehrweiden, Teil des Radverkehrskonzeptes der Stadt Frankenberg. Die genauen Kosten für die Brücken am Wildpark und an der Ruhrstraße stehen noch nicht fest – unter anderem wegen der aktuellen Preissteigerungen in der Baubranche. Für die Ederdorf-Brücke und den weiterführenden Radweg hatte die Stadt vor knapp einem Jahr von 5,5 Millionen Euro gesprochen, für die Brücke am Wildpark inklusive zweier kleinerer Brücken im weiteren Verlauf des Radwegs von 3,3 Millionen Euro.

Radwegbrücke am Wildpark in Frankenberg. © Paulus, Jörg