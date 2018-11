Frankenberg bekommt Ederuferpark für 1,1 Millionen Euro

Frankenberg. Frankenberg will die Aufenthaltsqualität verbessern, um die Verweildauer in der Innenstadt zu erhöhen.

Dieses Ziel, das Bürgermeister Rüdiger Heß schon bei Fußgängerzone und Wasserpark ausgegeben hatte, verfolgt die Stadt Frankenberg nun mit einem weiteren Projekt: einem Ederuferpark im Bereich der Nemphe-Mündung.

Die Kosten liegen bei 1,1 Millionen Euro. Durch Förderungen zahlt die Stadt selbst nur etwa 275 000 Euro.

Das Ziel

„Wir wollen mehr Grün im öffentlichen Raum“, sagte der Bürgermeister, als er am Donnerstag mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Stadtpolitik und der Landschaftsbau-Firma Balzer (Buchenau) den Startschuss für den Ederuferpark und die Nemphe-Renaturierung gab. „Wir wollen einen naturnahen Raum schaffen, sodass wir die Menschen hierher locken“, sagte Heß. Der Ederuferpark sei auch Teil der städtischen Bewerbung zur Landesgartenschau 2026.

+ So sieht die Uferstraße in dem Bereich heute noch aus.

Die Fläche

Es handelt sich um bislang zugewachsene Flächen entlang der Uferstraße zwischen dem Werkmarkt Eisen-Finger und dem Wasserpark. Das Gelände, auf dem es früher Kleingärten gab, liegt noch unbeachtet zwischen Uferstraße und Eder. „Hier war alles zugewuchert, einen Teil haben wir schon gerodet“, berichtete Bauamtsleiter Karsten Dittmar. Seit gestern sind Bagger dabei, Gehölze zu roden und Wurzelstücke zu entfernen.

Der Ederuferpark

Auf der dreieckigen Fläche soll bis April eine Parkanlage entstehen – mit Rasenflächen und Sitzgelegenheiten. Besonderheit werden zwei Stege, die auf Pontons schwimmen. Auf den Stegen könnten zum Beispiel auch mal Musiker auftreten, sagte Dittmar. Die Böschung zur Eder wird abgeflacht, Sträucher und Bäume werden gepflanzt.

Aus der Fußgängerzone sollen die Menschen von der „mittleren Eisdiele“ vorbei an Elektro Jonietz zum Ederuferpark geführt werden. Dafür wird es – wie beim Wasserpark – einen neuen Zebrastreifen geben. „Wasser zieht an – das sieht man beim Wasserpark“, sagte Heß.

Die Nemphe

Wichtiger Baustein des Projektes ist die Renaturierung der Nemphe. Der Bach, der im Burgwald entspringt, fließt größtenteils unbemerkt durch Frankenberg – zum Teil unter Asphalt und Gebäuden –, ehe er nach 14 Kilometern in die Eder mündet. Dort, wo jetzt der Ederuferpark entsteht.

Zwischen Jahnstraße und Mündung wird die Nemphe auf etwa 250 Metern renaturiert: Das gepflasterte Bachbett wird entfernt, der Verlauf wird geschwungener, Inseln werden angelegt. Die Mauer an der Nemphe wird abgerissen, ein neuer Steg über die Nemphe angelegt.

Um das Gebiet als Lebensraum zu betonen, wird eine Eisvogel-Brutwand aufgestellt, der Nabu spendet einen Fledermaus-Detektor.

+ So sieht die Uferstraße in dem Bereich heute noch aus.

Die Uferstraße

Der Ederuferpark ist der erste Bauabschnitt für die Umgestaltung der Uferstraße, die bis zur Fertigstellung der Umgehungsstraße 2006 noch Teil der Bundesstraße 252 war. Sie soll in weiteren Bauabschnitten einige Meter in Richtung Fußgängerzone verlegt werden, damit zur Eder hin Platz für eine Promenade und einen Radweg entsteht. An der Kanton-Brou-Straße bekommt die Uferstraße einen „Kreisel“ – übrigens nicht an der Kreuzung Jahnstraße, weil dort die hohe Zahl an Fußgängern und die Bahnschranke für Rückstau sorgen würden, was den Verkehrsfluss des Kreisels bremsen würde, wie Bauamtsleiter Dittmar erklärte. „Es wird bis 2021 dauern, bis alles fertig ist“, schätzt er.