Frankenberg brennt am Wochenende ein Feuerwerk der Feste ab

Von Herbst-Stadtfest, Einweihung des Ederuferparks bis Entenrennen

+ © mjx Fünf Feuerwerke locken mit Musik: „Musi c on Fire“ – unter diesem Motto findet am Samstagabend in Frankenberg der große Musikfeuerwerkswettbewerb statt. Erst bieten vier Teams Musikfeuerwerk vom Feinsten, dann gibt es auch noch ein großes Abschlussfeuerwerk. © mjx

Frankenberg – Herbst-Stadtfest der Kaufleute, Gewerbeschau Am Grün, Ederuferfest, Einweihung des Ederuferparks, Entenrennen auf der Eder und Musikfeuerwerksshow mit abschließendem großen Feuerwerk: In Frankenberg wird am Wochenende in allen Facetten gefeiert, das Herbst-Stadtfest und die Gewerbeschau finden an zwei Tagen statt.