Frankenberg: Bürgermeister Heß tritt nicht zur Wiederwahl an

Von: Jörg Paulus

Den Schreibtisch seines Büros im Stadthaus wird Rüdiger Heß am 31. März 2023 räumen. Der 67-Jährige will nicht für eine vierte Amtszeit kandidieren. © Jörg Paulus

Rüdiger Heß hat sich entschieden: Die aktuelle Amtszeit bis zum 31. März 2024 wird seine letzte als Bürgermeister der Stadt Frankenberg sein. „Ich werde am 8. Oktober nicht zur Wahl antreten“, teilte er am Donnerstag in einem Pressegespräch mit.

Frankenberg - Zu Beginn des einstündigen Gesprächs, zu dem Heß erst kurzfristig am Donnerstagmorgen, 15. Juni 2023, eingeladen hatte, sprach der 67-Jährige von einer für ihn persönlich „sehr wichtigen und emotionalen Entscheidung“. Wie diese Entscheidung lautet – ob er nochmal kandidiert oder nicht – verriet er anfangs noch nicht. Heß zählte zunächst die Investitionen auf, die in Frankenberg in den vergangenen Jahren unter seiner Führung getätigt wurden und noch geplant sind. Er sprach von Visionen, die weiterzuführen seien.

Andererseits nannte er auch „Bedrohungen und Angriffe, die einen mürbe machen, vor allem, wenn sie ungerechtfertigt sind“. Er sprach von „Situationen, die mich persönlich sehr belasten“. Wie er sich entschieden hatte, war aus diesen Ausführungen noch nicht herauszuhören.

Er habe bei seiner Entscheidung über eine weitere Kandidatur geschwankt zwischen „Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören“ und „Es gibt noch viel zu tun“, erläuterte Heß und verkündete dann: „Ich werde nicht zur Wahl antreten!“ Die Entscheidung sei mit 50,1 zu 49,9 Prozent gefallen.

Bewerbungsfrist endet am 31. Juli

Heß hatte Ende des vergangenen Jahres angekündigt, sich vor den Sommerferien dazu äußern zu wollen. Die Ferien beginnen am 24. Juli, eine Woche später endet die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober. Er habe die Entscheidung für sich schon vor etwa fünf Wochen getroffen, sagte Heß. Nach der Familie habe er in den vergangenen Tagen dann einige Vertraute informiert, am Donnerstagmorgen beim Frühstück dann gute Freunde, anschließend Führungskräfte in der Stadtverwaltung und nun die Öffentlichkeit.

„Ich bin mir sicher, dass ich eine gute Entscheidung für mich und meine Zukunft getroffen habe und auch im Sinne der Stadt.“ Dabei habe auch sein Alter eine Rolle gespielt; wenn seine Amtszeit am 31. März 2024 endet, wird er 68 sein. Als Bürgermeister liege die Wochenarbeitszeit oft bei 70 Stunden und mehr. Es sei für ihn aber keine Alternative gewesen, sich nochmal wählen zu lassen und nach zwei oder drei Jahren vorzeitig aufzuhören.

Dass er wieder gewählt worden wäre, davon ist Rüdiger Heß überzeugt: „Gewinnen würde ich – davor hatte ich keine Angst“, sagte er. „Ich will jetzt anderen eine Chance geben, die antreten könnten, aber gegen mich nicht antreten würden.“

Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Zwei Bewerber stehen schon fest

Bisher hat, wie berichtet, die SPD mit Barbara Eckes (57) ihre Kandidatur für die Wahl am 8. Oktober öffentlich gemacht. Auch Wolfgang Kratzert aus Schreufa will kandidieren, sagte Kratzert diese Woche unserer Zeitung. Er habe seine Bewerbungsunterlagen schon vor etwa zwei Wochen bei der Stadt abgegeben und sei gerade dabei, die geforderten 62 Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Der 63-Jährige gehörte bislang der SPD an; er sei aber aus der Partei ausgetreten und werde am 8. Oktober als parteiloser Kandidat antreten, sagte Kratzert.

Rüdiger Heß ist seit 2012 im Amt, er war davor von 1998 bis 2004 schon ein Mal Bürgermeister von Frankenberg. In der ersten Amtszeit gehörte er der CDU an, aus der er 2011 ausgetreten ist. Auch ohne eine Partei im Hintergrund habe er ein gutes Netzwerk, sagte er am Donnerstag. Auch dadurch habe er in den vergangenen Jahren viel Fördergeld nach Frankenberg geholt. Auch durch die Investitionen der vergangenen Jahre und die geplanten Projekte, für die zum Teil schon Geld im Haushalt stehe, sieht Heß die Stadt Frankenberg gut aufgestellt.

„Es kann und es muss weitergehen“, sagte er und nannte neben den laufenden Projekten als Beispiele die Dorfentwicklung in den Stadtteilen, den Umbau des Bahnhofsgebäudes, die Erweiterung des Gewerbegebiets West auf das Sportgelände und die Umgestaltung von Ober- und Untermarkt.

„Gutes erhalten, Neues gestalten“ stand 2012 auf seinem Wahlkampf-Flyer. „Alles, was da drin steht, habe ich geschafft“, sagte Heß. „Das Ganze ist jetzt rund für mich. Und es gibt ein Leben nach der Arbeit.“