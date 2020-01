Mehr als 100 Exemplare

+ © Meiser, Gerhard Keine Angst vor großen Spinnen: Auch Irina Neufeld und Tochter Maja aus Frankenberg interessierten sich für die Vogelspinnen. Die Spinnen konnten in ihren Terrarien beobachtet werden. Auch eine „Theraphose Blondi“, die weltweit größte Vogelspinne, war zu sehen. Mit bis zu 30 Zentimetern kann sie so groß werden wie ein Pizzateller. © Meiser, Gerhard

Bei der artenreichen Ausstellung „Die faszinierende Welt der Spinnen und Insekten“ am Sonntag in der Ederberglandhalle in Frankenberg waren die unterschiedlichsten Tiere zu sehen.