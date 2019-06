Fitnesslauf am Sonntag in Frankenberg: Darauf sollten die Eltern achten

Frankenberg. Laufschuh statt Sofa: Zum 17. Mal geht am Sonntag, 16. Juni, der Frankenberger Fitnesslauf über die Bühne. Dazu werden mehr als 1000 Läufer erwartet.

Beim Fitnesslauf werden auch wieder Hunderte Kinder durch das Teichgelände flitzen. Die Strecken für die Kindergartenkinder sind 450 und 600 Meter lang, Schüler bis 15 Jahre können auf die 1000 oder 1500 Meter gehen. Wie viel man Kindern bei solch einem Lauf zutrauen kann, darüber haben wir mit Jenny Hesse gesprochen. Die 32-Jährige aus Battenfeld ist selbst eine erfahrene und erfolgreiche Leichtathletin und bei der LG Eder in Allendorf Kindertrainerin.

Die Motivation

„Das Wichtigste ist, dass die Kinder nicht nur mitlaufen, weil die Eltern das wollen“, sagt Jenny Hesse, die selbst zwei Söhne hat. Sie ist selbst schon beim Frankenberger Fitnesslauf mitgelaufen und hat Eltern gesehen, die ihre Kinder mitziehen. „Besser ist, locker nebenher zu laufen und die Kinder mit Worten zu motivieren. Die Kinder dürfen gefordert werden, aber nicht überfordert.“

Deshalb sei es wichtig, dass die Kinder auf der für sie richtigen Strecke starten. Für Achtjährige zum Beispiel hält Hesse zwei Stadionrunden, also 800 Meter, für „eine gute Strecke“. Beim Fitnesslauf sind es für diese Altersklasse 1000 Meter. Ohnehin sei es im Stadion einfacher für die Kinder, die Distanz einzuschätzen und die Kraft einzuteilen. Und Hesse findet: „Alles ab fünf Kilometern ist nichts für Kinder!“

Wenn die LG Eder an Laufwettbewerben teilnimmt, gehen die Trainer die Strecke vorher mit den Kindern ab, „weil sie sich die Streckenlänge sonst gar nicht vorstellen können“, sagt Hesse. Auch das Charisma als Veranstalter des Fitnesslaufs hat vergangene Woche einen Testlauf für Kinder aus den teilnehmenden Kindergärten und Grundschulen angeboten. „Dies soll der Streckenkenntnis dienen und einer besseren Einschätzung der Energieverteilung über die Laufzeit“, heißt es auf der Homepage des Fitnesslaufs.

Nach dem Startschuss

Hesse empfiehlt – nicht nur Kindern – am Start nicht zu schnell zu laufen. „Die meisten hechten gleich los. Besser ist, auf den letzten Metern alles rauszuholen.“ Wer Seitenstechen bekomme, solle locker weiterlaufen und gleichmäßig atmen – „und nicht schwätzen“, sagt sie. Ihr grundsätzlicher Tipp: „Lange Schritte machen, die Arme mitnehmen und auf den Herzschlag hören.“

„Bei Kindern geht der Herzschlag schnell hoch, das kennen die gar nicht.“ Eltern müssten sich aber keine Sorgen machen: „Das Herz der Kinder ist geschützt. Bevor da etwas passieren würde, machen die Beine schlapp.“ Im Ziel seien die Kinder manchmal zwar ausgepowert, aber auch schnell wieder erholt. Dann ist als Belohnung auch eine Currywurst erlaubt, die man vor dem Start vermeiden sollte. Wenn Kinder vorher noch was essen wollten, sei eine Banane genau richtig, sagt Hesse.

Auch wenn sie selbst an vielen Wettbewerben teilnimmt, findet sie den Fitnesslauf, bei dem es mal nicht um die Zeiten geht, „eine schöne Sache“ – auch weil so viele Teams und Firmen mitmachen, sagt sie. Auch für Kinder sei es wichtig, das Laufen spielerisch zu nehmen. „Es soll ihnen Spaß machen.“ So sei auch das Kindertraining für die Sechs- bis Neunjährigen bei der LG Eder angelegt, das sie mit Janina Müller und Thomas Hasenauer leitet. Auch am Fitnesslauf werden einige der insgesamt 64 Kinder aus ihrer Gruppe teilnehmen.

Die Startzeiten

9 Uhr: Halbmarathon;

9.15 Uhr: 10-km-Fitnesslauf inklusive Body-Walking und Nordic-Walking;

11.05 Uhr: 450-m-Kita-Lauf (3 bis 4 Jahre)

11.10 Uhr: 600-m-Kita-Lauf (5 bis 6 Jahre)

11.20 Uhr: 1000-m-Schüler-Lauf (6 bis 8 Jahre)

11.40 Uhr: 1500-m-Schüler-Lauf (9 bis 11 Jahre)

12 Uhr: 1500-m-Schüler-Lauf (12 bis 15 Jahre)

12.15 Uhr: 5-km-Fitnesslauf.

12.10 Uhr Verlosung, unter anderem werden Einkaufsgutscheine für das Sportfachgeschäft Intersport-Kettschau in Frankenberg in Höhe von insgesamt 300 Euro verlost, gesponsert von der HNA.