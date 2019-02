Hotel „Die Sonne“ in Frankenberg verteidigt seinen Michelin-Stern

Frankenberg. Das Restaurant „Philipp Soldan“ im Hotel „Die Sonne“ in Frankenberg hat seinen Michelin-Stern verteidigt.

Auch in der Neuauflage 2019 des Restaurantführers „Guide Michelin“ gehört das Restaurant zu den Top-Adressen in Deutschland.. Mit 309 gibt es in diesem Jahr bundesweit so viele Sterne-Restaurants wie noch nie. Zehn Restaurants haben drei Sterne erhalten, 38 zwei, 261 einen Stern.

Das Gourmetrestaurant „Philipp Soldan“ in Frankenberg ist nun seit 2010 zehn Mal in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Damals war Florian Hartmann Küchenchef, sein Nachfolger Erik Arnecke (Foto) knüpft seit 2015 mit seinem Team an diese Erfolge an.

Michelin hatte die Veröffentlichung seines Führers diesmal vom üblichen Novembertermin auf Februar verschoben.

Das sind die Sterne-Restaurants in der Region

Die vier bisher mit einem Stern versehenen Restaurants in der Region haben ihren Stern 2019 behalten: DasL’étable im Romantikhotel Zum Stern in Bad Hersfeld unter dem neuen Chefkoch Konstantin Kaiser; das Philipp Soldan in Frankenberg, wo Erik Arnecke kocht; Sven Wolfs VOIT in Kassel und die Genießerstubeim Landhaus Biewald in Friedland (Niedersachsen) mit Sternekoch Daniel Raub. Neu ist der Stern für Peter Niemanns 2018 eröffnetes La Vallée Verteim Schloß Hohenhaus in Herleshausen (Werra-Meißner).

Das L'etable in Bad Hersfeld konnte ebenfalls seinen Stern verteidigen.