Mehr als 4200 Flüchtlinge in Waldeck-Frankenberg

Frankenberg: Landkreis will Flüchtlinge in altem Baumarkt unterbringen

Von: Jörg Paulus

Teilen

Der ehemalige Herkules Bau- und Gartenmarkt in Frankenberg soll Flüchtlingsunterkunft werden. Der Landkreis will in dem Gebäude mit Containern Wohnraum für bis zu 180 Menschen schaffen. © Jörg Paulus

Der ehemalige Herkules Bau- und Gartenmarkt in Frankenberg wird zur Flüchtlingsunterkunft. Der Landkreis mietet das Gebäude und richtet darin Wohncontainer für rund 180 Menschen ein.

Frankenberg – Der Landkreis brauche weiterhin Wohnraum für Flüchtlinge, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese in einem Pressegespräch. Und es gehe darum, die Städte und Gemeinden bei der Unterbringung zu entlasten. Der Kreis habe gute Erfahrungen mit dem von ihm eingerichteten Containerdorf in Korbach gemacht, das seit März bewohnt ist. Dort ist Platz für bis zu 288 Flüchtlinge. „Das läuft und hat sich bewährt“, sagt Frese.

Ein ähnliches Wohnquartier werde nun auch für Frankenberg geplant – mit dem Unterschied, dass es in Frankenberg in einem bestehenden Gebäude eingerichtet wird. Der ehemalige Herkules Bau- und Gartenmarkt Auf den weiden neben der Discothek Bonkers steht seit April 2018 leer, Herkules hat nebenan einen neuen Markt gebaut. Die alte Halle ist 4750 Quadratmeter groß.

Unter dem Dach sollen 59 Wohneinheiten mit 20 Quadratmetern Fläche für je drei Personen eingerichtet werden, erläuterte Matthias Dreher, der beim Landkreis für das Unterbringungsmanagement zuständig ist. Es wird Sanitärcontainer geben, eine Küche, Waschmaschinen und einen Gemeinschaftsbereich. Draußen ist Platz zum Treffen und Spielen.

Mietvertrag über zehn Jahre

Der Landkreis habe mit dem Eigentümer, der nicht genannt wurde, einen Mietvertrag über zehn Jahre abgeschlossen. „Flüchtlinge sind eine Daueraufgabe“, sagte Frese zu der langen Vertragslaufzeit. Der Landkreis zahle „einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“ für die Miete und das bauliche Herrichten des Gebäudes. Im Oktober soll die Unterkunft an den Start gehen.



Aus Freses Sicht ist es richtig und wichtig, solche Einrichtungen in den größeren Städten im Landkreis einzurichten, weil dort Ärzte, Behörden, Schulen und Kitas vor Ort seien, die Mobilität besser sei und die Integration einfacher als in den Dörfern. Und für die Kreisverwaltung seien die Wege zur Betreuung der Flüchtlinge dadurch kürzer.

Solche großen Gemeinschaftsunterkünfte, die der Landkreis langfristig betreibt oder betreiben lässt, sollen auch die Städte und Gemeinden entlasten. „Wir wollen die Flüchtlinge nicht mehr vor die Rathaustüren stellen und sagen: Macht ihr mal“, erläutert Frese.

Mehr als 4200 Flüchtlinge in Waldeck-Frankenberg

In Waldeck-Frankenberg leben – Stand 1. Juni – 2651 Ukrainer und 1560 Flüchtlinge aus anderen Ländern, zusammen 4211. Sie sind in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises, in Unterkünften der Städte und Gemeinden und in privaten Mietwohnungen untergebracht, sagte Matthias Dreher, stellvertretender Sachgebietsleiter Asyl beim Landkreis. Laut Prognose des RP Kassel muss Waldeck-Frankenberg im dritten Quartal pro Woche 25 neue Flüchtlinge aufnehmen.

Matthias Dreher berichtet von aktuell 164 freien Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften für nicht-ukrainische Flüchtlinge in Waldeck-Frankenberg. „Die Reserve schmilzt“, sagt er. „Es kommen mehr neu hinzu als weggehen“, ergänzt Christian Hüttenrauch, der neue stellvertretende Fachdienstleiter Soziales beim Landkreis.

„Mit der neuen Unterkunft schaffen wir einen Puffer, das beruhigt die Lage“, sagt Frese. „Wir werden aber auch schauen, wo wir kleinere Unterkünfte in der Peripherie aufgeben können.“ Die neue Unterkunft in Frankenberg sei auch „ein klares Signal in den Südkreis“, sagt Frese: „Die Gemeinden müssen keine Angst haben, dass wieder Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäuser belegt werden.“

Die ehemalige Tennishalle in Allendorf/Eder soll Anfang Juli als Flüchtlingsunterkunft aufgegeben werden. Sie war zu Beginn des Ukrainekrieges dafür eingerichtet worden. © Paulus, Jörg

Das DGH in Willersdorf sei mittlerweile nicht mehr mit Flüchtlingen belegt. Auch die Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Tennishalle in Allendorf/Eder soll zum 3. Juli aufgelöst werden. Dort sind noch knapp 60 Flüchtlinge untergebracht. Sie sollen größtenteils in das Containerdorf in Korbach umziehen, das derzeit zu etwa 50 Prozent belegt sei, berichtet Christian Hüttenrauch. Auch die christlichen Gästehäuser in Willingen und Usseln sollen als Unterkünfte aufgegeben werden. Ende Juli sollen dann rund 220 Flüchtlinge im Korbacher Containerdorf wohnen, so die Prognose.

Die Überlegung des Landkreises, in Frankenberg eine komplett neue Flüchtlingsunterkunft zu bauen, „ist erstmal vom Tisch“, sagt Karl-Friedrich Frese. „Wir hatten intern sowieso immer zweigleisig geplant.“