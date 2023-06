Frankenberg: Lkw-Fahrer lag tot im Führerhaus

Von: Gerhard Meiser

An der Einsatzstelle im Frankenberger Neubaugebiet Bockental: In dem Lastwagen wurde der tote Lkw-Fahrer entdeckt. © gerhard meiser

In Frankenberg ist ein Mann tot im Führerhaus eines Lastwagens entdeckt worden.

Frankenberg – Die Leiche in dem Lkw eines Unternehmens aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde am Mittwoch, 21. Juni, im Frankenberger Neubaugebiet Bockental gefunden. Laut Kripo Korbach handelt es sich um den Fahrer des Lasters. Er hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf einer Parkmöglichkeit in der Straße Im Höllgraben abgestellt, um dort zu übernachten.

Der abgestellte Lastwagen mit dem Toten im Führerhaus war von Anwohnern entdeckt worden, sie alarmierten die Polizei. Der Mann sei offenbar in der Nacht eines natürlichen Todes gestorben, hieß es von der Polizei. „Der Mann ist auf natürliche Weise gestorben“, sagte ein Beamter vor Ort.

Neben den Beamten der Kripo Korbach war auch die Frankenberger Feuerwehr mit Stadtbrandinspektor Martin Trost im Einsatz, die Feuerwehrleute halfen, den Toten aus dem Lastwagen zu bergen. Anschließend wurde die Leiche einem Bestattungsunternehmen übergeben.