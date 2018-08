Die Frankenberger Sofa-Geschichten: Projekt zur Innenstadt-Belebung 

Gespräche auf roter Couch

+ © Martina Biedenbach Laden ein zu den Sofageschichten: Die rote Veranstaltungscouch, die von Ort zu Ort wandert, steht derzeit in der Frankenberger Stadtbücherei. Leiter Jan Kanitz und Mitarbeiterin Bettina Frickel halten Flyer mit dem Programm in der Hand. © Martina Biedenbach

Frankenberg. Beim Wochenmarkt am Samstag in der Rathausschirn haben die Besucher die Gelegenheit, sich auf ein rotes Sofa zu setzen. Das Sofa wandert von Ort zu Ort in Frankenberg und gibt Anlass Gesprächen.