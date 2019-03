Sturm über Frankenberg hat Flachdach der Edertalschule erwischt

Unterricht am Montag nicht gefährdet

+ © Jörg Paulus Auf dem Flachdach des Oberstufengebäudes in Frankenberg (rechts im Bild) haben sich am Sonntag durch den Sturm Teile gelöst. © Jörg Paulus

Nach dem Sturmtief "Dragi" am Samstag hat am Sonntag der Nachfolger "Eberhard" für weitere Schäden im Frankenberger Land gesorgt. An der Edertalschule flog das Flachdach des Oberstufengebäudes in Teilen weg.