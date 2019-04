Mehr Platz für Fußgänger: Uferstraße in Frankenberg wird ab 6. Mai umgebaut

Frankenberg. Die Uferstraße in Frankenberg wird für 6,9 Millionen Euro grundlegend umgebaut – inklusive Parkstreifen, Geh- und Radwegen und Uferpromenade. Baubeginn ist am 6. Mai.

Seit November wird in Frankenberg schon der neue Ederuferpark zwischen Uferstraße und Eder angelegt, jetzt beginnt bald auch der grundlegende Umbau der Uferstraße: Am 6. Mai sollen die Tiefbauarbeiten starten, kündigte Bürgermeister Rüdiger Heß am Donnerstagnachmittag bei einem Spatenstich-Termin an.

Nach mehreren Ausschreibungen – die Auftragsbücher der Baufirmen waren voll – hat die Bietergemeinschaft der Baufirmen Rohde und Wachenfeld aus Korbach den Zuschlag erhalten. Sie hätten versprochen, „früh fertig zu werden“, sagte Bürgermeister Heß, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Bis Sommer 2020 sind die Arbeiten geplant.

Nach der Sanierung der Fußgängerzone, dem Bau des Wasserparks und dem Bau des Ederuferparks ist die Umgestaltung der Uferstraße der nächste Schritt der Frankenberger Stadtentwicklung. Durch die Neugestaltung soll die Innenstadt zur Eder hin geöffnet werden. Eine Uferpromenade mit Geh- und Radweg ist deshalb ein zentrales Element. Zudem sollen alle Radwege, die durch Frankenberg führen, im Bereich des Wasserparks zusammengeführt werden – mit Ladesäulen für E-Bikes.

+ Die Bauarbeiten beginnen am 6. Mai. © Jörd Paulus

„Wir wollen die Aufenthaltsqualität verbessern, um die Verweildauer der Menschen in der Stadt zu erhöhen“, sagte Heß am Donnerstag, wie er dies immer betont, wenn es um die Stadtentwicklung geht. Früher, als die Uferstraße noch Bundesstraße war, habe keiner gewagt, die Straße zur Eder hin zu überqueren, sagte Heß.

Das soll sich nun ändern, wie Planer Yves Vogt vom Ingenieurbüro Oppermann (Vellmar) erläuterte: „In der modernen Verkehrsplanung steht der Fußgänger im Vordergrund, nicht mehr das Auto.“ Die neue Uferstraße solle deshalb breite Gehwege bekommen, die Fahrbahnen werden für ein „moderates Fahren“ zurückgebaut.

Zwischen Fußgängerzone und Eder werde es einen Gehweg, einen Parkstreifen, zwei Fahrstreifen, einen zweiten Parkstreifen und die Uferpromenade geben, kündigte Heß an. Auf Höhe des Parkhauses wird die Uferstraße um bis zu zwei Meter tiefergelegt, die Unterführung dort wird abgerissen, zur Wehrweide wird eine neue Fuß- und Radwegbrücke gebaut. Die Ecke Kanton-Brou-Straße bekommt einen Kreisverkehr, die Bushaltestelle dort wird auf drei Busplätze ausgebaut.

6,9 Millionen Euro kostet das Bauprojekt insgesamt, 1,1 Millionen davon entfallen auf Kanal, Wasser und Strom. Etwa vier Millionen Euro zahlt das Land.

Mit Beginn des Tiefbaus am 6. Mai werden die Parkplätze an der Uferstraße nur eingeschränkt nutzbar sein, ab dem 22. Juli, wenn das Folklore-Festival Europeade beendet ist, wird die Uferstraße zwischen Sparkasse und Parkhaus voll gesperrt, „um schnell fertig zu werden“, wie der Bürgermeister sagte.