Viele Läden in Frankenberg sind wieder geöffnet

Abstand wahren: An der Kasse von „ABC Schuhe“ in Frankenberg sorgt eine Bierbank für die nötige Distanz zwischen Verkäuferin Doris Tepel (von links) und Kundin Daniela Oberlies. Die Angestellten tragen Mund-Nasen-Masken. Am Eingang steht Desinfektionsmittel.

© Christina Zapf