Frankenberg wirbt in Portugal für Folklorefestival Europeade 2019

Delegation reist nach Viseu

+ © Stadt Frankenberg Vorbesprechung mit Europeade-Fächer: (von links) Bürgermeister Rüdiger Heß, Angela Paulus (Landjugend Laisa), Martin Koch (Geismar), Jörg Näther von der Stadtverwaltung und Julian Grass (Geismar) freuen sich auf das Folklorefestival 2019 in Frankenberg. © Stadt Frankenberg

Frankenberg. Wenn am 25. Juli in Viseu in Portugal das Folklorefestival Europeade beginnt, dann wird auch Frankenberg eine wichtige Rolle spielen: In einem Jahr findet die Europeade in Frankenberg statt – als Hauptevent des Frankenberger Jubiläumsjahres (775 Jahre).