Frankenberger Bank macht fünf Filialen zu SB-Standorten und schließt Viermünden

Die Hauptstelle der Frankenberger Bank in der Jahnstraße in Frankenberg.

Frankenberg. Die Frankenberger Bank will zum 1. Januar 2020 fünf ihrer elf Filialen zu Selbstbedienungs-Standorten (SB) machen: Bottendorf, Bromskirchen, Geismar, Löhlbach und am Obermarkt in Frankenberg. Die Filiale in Viermünden soll ganz geschlossen werden.

Die Hauptstelle in der Jahnstraße sowie die Filialen in Hatzfeld, Allendorf und Battenberg bleiben bestehen und weiter mit Personal besetzt. Allendorf und Battenberg sollen mittelfristig zu einer neuen Filiale zusammengelegt werden. Die Filiale in Frankenau wird durch zusätzliche Öffnungszeiten und das Kunden-Service-Center, das sich bisher in Bottendorf befindet, ausgebaut. SB-Standorte gibt es nach wie vor in der Ruhrstraße, in Röddenau und in Herzhausen an der B 252.

Die Pläne wurden am Donnerstagabend in der Vertreterversammlung in der Ederberglandhalle vorgestellt. Der Aufsichtsrat hatte bereits zugestimmt, die 88 Mitarbeiter wurden am 3. Juni informiert, die Kunden im Einzugsgebiet der Filialen werden per Post informiert. Die Frankenberger Bank hat rund 28.000 Kunden und 12.500 Genossenschaftsmitglieder.

„Wir reagieren auf das veränderte Kundenverhalten“, erklärte Vorstandsvorsitzender Ralf Schmitt der HNA. Im Durchschnitt kämen Kunden nur noch ein Mal pro Jahr zur persönlichen Beratung in eine Filiale, während die Nutzung von Online- und Mobile-Banking weiter stiegen (siehe Hintergrund unten). „Der Kunde stimmt mit den Füßen ab“, sagt Schmitt. „Und wir glauben, dass die Kunden gar nicht mehr für jede Dienstleistung in die Bank kommen wollen – in der Regel jedoch beispielsweise für Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Neugründung.“

Ein zweiter Grund für die Filialschließungen seien die Kosten. Durch die neue Struktur könne die Bank jedes Jahr rund 550 000 Euro sparen – 100 00 Euro für Miete, IT und ähnliches, 450 000 Euro durch geringeren Personalbedarf. Gegebenenfalls würden Stellen nicht neu besetzt, einige Mitarbeiter nutzten Altersteilzeit. Die Konzentration auf weniger Standorte sei für die Mitarbeiter auch eine Entlastung, weil Besetzung und Vertretung einfacher würden.

Mit der Umstrukturierung setzt die Bank auch stärker auf ihr Kunden-Service-Center, das es seit zwei Jahren gibt und aktuell mit 4,8 Stellen besetzt ist. Dort können Kunden am Telefon nahezu alle Bankdienstleistungen erledigen. „Das Service-Center wird sehr gut angenommen“, sagt Ralf Schmitt. „Wir haben mittlerweile rund 60 000 Anrufe im Jahr.“

Der Vorstandsvorsitzende betont, dass die Frankenberger Bank für ihre Kunden persönlich erreichbar bleibe. „Die Menschen finden uns weiterhin in zumutbarer Entfernung. Wir bleiben vor Ort.“ Beratungstermine seien nach Vereinbarung täglich von 8 bis 20 Uhr möglich. „Und wir unterscheiden uns noch immer deutlich von Online-Banken; unsere Mitarbeiter trifft man auch sonntags auf dem Sportplatz“, sagt Schmitt und verweist auch auf das Engagement in der Region mit rund 85.000 Euro pro Jahr.

Filialschließungen von Banken seien ja kein neuer Trend, sagt Ralf Schmitt. Bei ihrer Fusion im Jahr 2000 hatte die Frankenberger Bank noch 27 Filialen. Zuletzt hatte sie vor drei Jahren die Standorte in Reddighausen und Altenlotheim geschlossen. „Einerseits haben die Kunden das bedauert, weil sie die Bank gerne für ihren Ort behalten hätten“, berichtet Schmitt. „Viele haben uns aber auch verstanden.“

Hintergrund

Das veränderte Verhalten der Bankkunden sei in Zahlen nachweisbar, sagt Vorstand Ralf Schmitt. Im Schnitt nutzten Kunden der Frankenberger Bank ...