Frankenberger Dackel Pepe aus Abwasserkanal gerettet

Hund war beim Gassi gehen verschwunden

+ © mjx Überglücklich: Nancy Fischer kann ihren Dackel Pepe nach der Rettungsaktion wieder in die Arme nehmen. Sie dankte den hilfreichen Feuerwehrleuten. © mjx

Frankenberg – Erst Albtraum, dann Happy-End: Einsatzkräfte der Frankenberger Feuerwehr haben am späten Nachmittag den sechs Jahre alten Dackel Pepe am „Kalten Wasser“ in Frankenberg aus einem Abwasserkanal gerettet.