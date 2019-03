Frankenberger Firma Inox liefert Zierblende für neuen Porsche

Erfolg für zwei Frankenberger Tüftler: Klaus Blaschke und Halil Alpaslan haben einen prominenten Kunden an der Angel: Sie liefern Zierblenden für den neuen Porsche "Taycan".

Die Saat geht auf: „Zwei oder drei Jahre haben wir nur Entwicklungsarbeit geleistet“, sagt Klaus Blaschke über die Firma Embossed Solution, die die bei den Frankenberger Inox-Geschäftsführer Klaus Blaschke und Halil Alpaslan zusammen mit dem Maschinenbau-Unternehmen SB Brutschin 2014 gegründet hatten. Nun hat „Embossed Solutions“ den Serienauftrag für geprägte Aluminium-Zierleisten erhalten, die im neuen Elektro-Porsche „Taycan“ verbaut werden. Der Auftrag gilt bis 2026. Produziert werden 10.000 bis 15.000 Aluminium-Zierleisten pro Jahr.

Die Oberfläche macht den Unterschied: Porsche suchte Zierleisten, die nicht nur gut aussehen, sondern sich auch gut anfühlen. Das stellt Embossed Solution durch eine besondere Prägetechnik sicher. „Geschafft haben wir es nicht zuletzt durch das Know-how der Firma SB Brutschin im Bereich Maschinenbau“, sagt Halil Alpaslan.

Besondere Schleif- und Prägetechniken für Edelstahl und Aluminium sind schon seit 20 Jahren das Kerngeschäft der Firmengründer Klaus Blaschke und Halil Alpaslan. Es läuft gut im Unternehmenspark auf dem früheren Stoelcker-Gelände. 2018 hat die Firma Inox fünf weitere Mitarbeiter eingestellt und ihren Umsatz auf über 4 Millionen Euro gesteigert (Inox Schleiftechnik-GmbH & Co. KG, Edelstahlvertriebsgesellschaft mbH und Embossed Solution GmbH zusammen).

Nach Edelstahl und Aluminium verarbeitet Inox inzwischen auch Kupfer und Messing – und das im großen Stil. Bei der Messe „Bau 2019“ in München präsentierte sich Inox auf einem gemeinsamen Stand mit der Aurubis AG – dem weltweit größten Kupferproduzenten, der mehr als 12 Milliarden Euro im Jahr umsetzt.

Inox ist seit einem Jahr Stützpunkthändler der Firma Aurubis für Kupfer- und Messing-Tafeln bis zu zwei Tonnen Gewicht. „Aurubis hat in uns einen sehr flexiblen Partner gefunden, der schnell reagiert und auch Kunden beliefern kann, die nur wenige Tafeln benötigen“, sagt Klaus Blaschke.

Das Gros seines Umsatzes erzielt Aurubis mit „technischem Kupfer“, das beispielsweise für elektrische Leitungen verwendet wird. Brünierte und patinierte Bleche, die an Hausfassaden und -wänden Verwendung finden, stellt Aurubis in Finnland her. „Diese Materialien werden durch Inox in Frankenberg durch Schleifen und Prägen weiter veredelt“, erklärte Halil Alpaslan. „Die neu entwickelten Oberflächen sind hoch dekorativ und haben Aurubis dazu veranlasst, eine komplett neue Produktlinie – Nordic Decors – ins Leben zu rufen, die bei der Messe in München auf großes Interesse gestoßen ist.“

„Alles, was für Aurubis geschliffen oder geprägt wird, läuft heute über uns“, freut sich Klaus Blaschke. Dies habe im vergangenen Jahr zu einer Umsatzsteigerung von 20 Prozent bei Inox geführt.