Frankenberger Heimatkalender ab sofort bei der HNA erhältlich

Der neue Frankenberger Heimatkalender ist gedruckt und ab sofort in der HNA-Geschäftsstelle Frankenberg, Bahnhofstraße 21, erhältlich.

Das zehntürmige Rathaus, geschmückt mit den Philipp-Soldan-Fahnen, ziert das Titelblatt des neuen „Frankenberger Heimatkalenders“ für das Jahr 2019, der soeben druckfrisch im Verlag der HNA Dierichs GmbH & Co. KG Kassel erschienen ist. Die Ernennung zur „Philipp-Soldan-Stadt“ ist auch eine der herausragenden Meldungen, die der wieder reich bebilderte Chronikteil für das abgelaufene Jahr gesammelt und aufbereitet hat.

Auf 156 Seiten bietet das Werk einen unterhaltsamen und informativen Einblick in Gegenwart und Vergangenheit der Region. Seit Jahrzehnten hat der Frankenberger Heimatkalender einen festen Leserkreis, der Wert legt auf die gewohnte Form mit Kalendarium und einem Behördenverzeichnis, in dem es sich sehr praktisch nachschlagen lässt.

Der 53-seitige Chronikteil „Von Jahr zu Jahr“, den Gerhard Meiser (Frankenberg) zusammengestellt hat, wird in einigen Jahrzehnten ein wertvolles Stück archivierte Heimatgeschichte sein.

Aber der Heimatkalender ist auch wieder ein Forum für die heimatgeschichtliche Forschung, in der einige Autoren neue Themen und Schicksale vorstellen: Karl-Heinz Hartmann (Schreufa) hat mit dem in Frankenberg geborenen Prof. Dr. Wilhelm Trabert (1863-1921) wieder einen erfolgreichen Sohn der Heimat entdeckt, der zwar nur drei Jahre in Frankenberg lebte, aber als Meteorologe in Wien ein herausragender Wissenschaftler seines Faches war.

Mit dem Schicksal des Arnold von Viermünden (1538-1592), Herr auf Nordenbeck und Hof Hermannsberg, der 25 Jahre Hofrichter der hessischen Landgrafen in Marburg war, beschäftigt sich ein Aufsatz, den Hans Otto Landau (Frankenberg) noch vor seinem Tod im März dieses Jahres vollenden konnte und der nun so ein wertvoller gedruckter Beitrag zur Landesgeschichte ist.

Dr. Arnd Friedrich (Dodenhausen) nimmt Lebensdaten des Marburger Professors Johann Heinrich Jung („Jung-Stilling“) zum Anlass, die Verhältnisse im Hospital Haina mit den Konflikten zwischen Reformierten und Lutheranern zu schildern.

Dr. Horst Hecker, Frankenberger Stadtarchivar und Bearbeiter aller historischen Kalenderbeiträge, steuerte selbst mehrere Themen wie das turbulente Kriegsende 1918, einen Kindsmord in Allendorf/Hardtberg 1884, eine Polizeiverordnung über das Schlittenfahren von 1794 und einen Schafdiebstahl bei Louisendorf 1887 bei.

Einen Verfassungskonflikt von 1578/79 in Rosenthal arbeitete Matthias Seim (Marburg) auf. Wie Tote früher „nahe beim Altar“ oder sogar privilegiert in der Gruft der Kirche von Viermünden bestattet wurden, beschreibt Anita Lorenz (Oberorke). Für viel Lokalkolorit im neuen Heimatkalender sorgt der anekdotische Beitrag von Fritz Neuschäfer Frankenberg) über „Onkel Lullu“ bei der Herbstschaumesse.

Service

Der neue Frankenberger Heimatkalender 2019, verbunden mit dem Verzeichnis der Behörden und Organisationen sowie der Städte und Gemeinden des Kreises Waldeck-Frankenberg, ist erhältlich in der HNA-Geschäftsstelle Frankenberg, Bahnhofstraße 21, zum Preis von 7,90 Euro.