Keine Helfer mehr: Frankenberger Kunstmarkt fand zum letzten Mal statt

Verein wurde 1984 gegründet

+ © Karl-Hermann Völker Unser Foto zeigt den Künstler Ralf Müller aus Schmittlotheim mit seinem „Speculator“, Teil einer Serie von Plastiken aus verwittertem Kiefernholz. © Karl-Hermann Völker

Frankenberg. Mit dem 34. und letzten Kunstmarkt in der Ederberglandhalle ist am Wochenende in Frankenberg eine kulturelle Ära zu Ende gegangen. Der seit 1984 bestehende Trägerverein „Culturwerkstatt Frankenberg“ konnte keine neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr finden.