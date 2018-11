Frankenberger Schüler wollen Vögel vor Glastod bewahren

Man sieht sie immer wieder auf großen Glasfensterflächen: schwarze Vogelsilhouetten, die Vögel davor schützen sollen, sich beim Aufprall das Genick zu brechen.

Laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist trotzdem Glastod immer noch die bedeutendste menschengemachte Todesursache von Vögeln.

Die AG Vogelschutz der Frankenberger Burgwaldschule mit ihrem Biolehrer Jens Freitag, selbst begeisterter Ornithologe, will dieses Problem angehen und nach anderen Lösungen suchen.

Immer wieder beobachteten die Schüler, dass an durchsichtigen Fensterflächen und der Glasbrücke zwischen den Schulbauten Vögel gegen Scheiben flogen, ungeachtet der dort aufgeklebten Vogelsilhouetten.

Zunächst machten sie den Versuch, die Wirkung dieser außen aufgebrachten Silhouetten auf durchsichtigem und spiegelndem Glas zu erproben, Größen und Farben zu variieren. „Ja, Vögel können Farben sehr viel genauer wahrnehmen als wir Menschen“, erklärte ihnen Jens Freitag. Aber auch bunte Klebebilder brachten, wie sie über einen längeren Zeitraum beobachten konnten, leider nichts. Es kamen immer noch Vögel an Glasflächen um.

„Wenn wir später in unserem Leben dann auch noch Vögel haben möchten und nicht wollen, dass sie aussterben, müssen wir uns darum kümmern, wie es ihnen geht“, sagt Schülerin Zoe, 13. Also – weitere Versuche an den Glasfassaden.

Die Vogelschutz-Arbeitsgruppe der Burgwaldschule, die sich auch an dem Icarus-Projekt des Max-Planck-Instituts für Ornithologie zum Erkunden des Zugverhaltens von Amseln mit Minisendern beteiligt (HNA berichtete), bewarb sich nun mit diesem Projekt bei der Umweltlotterie „Gemeinsam für Natur und Umwelt“ (GENAU) von Lotto Hessen unter dem Motto „Vogelzug und Vogelschutz“.

Für den Hessischen Rundfunk war dies der Anlass, in der Sendung „alle wetter!“ über den Versuch der Schüler zu berichten, alternative Schutzformen für Vögel an transparenten Glasflächen zu erproben. Hilfen und Anregungen holten sie sich auch von der Staatlichen Vogelschutzwarte Frankfurt.

Die Schüler lernten: Nur eine flächige, sich möglichst von der Umgebung abhebende Markierung bringt den nötigen Schutz. Sie schnitten senkrechte, leicht gewellte Streifen, die etwa zwei Zentimeter breit sind und im Abstand von höchstens zehn Zentimetern zueinander angebracht werden.

Damit rüsteten sie nun schon einmal eine Fläche auf dem gläsernen Steg zwischen den zwei Schulgebäuden aus.

Wenn ein solcher Schutz jedoch auf der gesamten Glasbrücke mit professionellen Materialien aufgebracht werden sollte, würde dies das Schulbudget erheblich belasten. Deshalb hofft die Schülergruppe auf einen Gewinn beim GENAU-Wettbewerb.

„Landrat Dr. Reinhard Kubat hat sich für unser Projekt interessiert und uns auch schon Hilfe des Kreises bei der Finanzierung zugesagt“, freut sich Biolehrer Freitag.