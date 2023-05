46 000-Euro-Spende: Frankenberger übergaben Geld direkt an Erdbebenopfer in Türkei

Von: Gerhard Meiser

Im Erdbebengebiet: Mitte März reisten (von links) Ali Korkmaz, Ömer Yando und Temel Özcubukcu von Frankenberg in das Katastrophengebiet im Osten der Türkei, um dort persönlich die Spendengelder zu übergeben. © Privat

Erdbebenhilfe: Drei Frankenberger brachten Spende von 46 000 Euro ins Krisengebiet in der Osttürkei und übergaben das Geld direkt an Bedürftige.

Frankenberg – Am 6. Februar haben zwei starke Erdbeben die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Insgesamt kamen mehr als 50 000 Menschen in der Türkei ums Leben, rund 6000 in Syrien. Hunderttausende verloren in der Erdbebenregion ihr Zuhause, viele Menschen sind nach wie vor obdachlos und harren in notdürftigen Lagern aus. Nach der laut Weltgesundheitsorganisation schlimmsten Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert waren die Betroffenheit, die Hilfsbereitschaft und die Solidarität auch in Frankenberg groß – viele Familien in Frankenberg mit türkischen Wurzeln haben Angehörige in der verwüsteten Region.

Schon Stunden nach der Katastrophe formierten sich in Frankenberg die Türkisch-Islamische Gemeinde, der Türkisch-Deutsche Verein, die Stadt und die Integrationskommission der Stadt, um Spenden zu sammeln. Eine Benefizaktion für die Erdbebenopfer starteten zudem die in Frankenberg leben Türken und türkischstämmigen Deutschen: Am Landratsamt in Frankenberg verkauften sie türkische Spezialitäten. (HNA berichtete).

Bei den Hilfsaktionen kamen 46 000 Euro zusammen – 36 000 Euro bei der Spendenaktion und rund 10 000 Euro bei der Verkaufsaktion. Mitte März reisten Temel Özcubukcu von der Türkisch-Islamischen Gemeinde, Ali Korkmaz von der Integrationskommission und der Frankenberger Lebensmittelhändler Ömer Yando in das Krisengebiet. Vor Ort konnten sie sich nicht nur ein Bild von dem Ausmaß der Katastrophe verschaffen, sondern die Spenden auch persönlich übergeben. Jeder Betrag, jeder Euro, der überreicht wurde, wurde genau dokumentiert. „Von den 46 000 Euro wurde jeder Cent übergeben“, berichteten sie jetzt in Frankenberg. Die Flugkosten in die Türkei wurden von Özcubukcu, Korkmaz und Yando selbst getragen, für die Reise hatten sie Urlaub genommen.

Sie hatten sich für die Spendenaktionen engagiert: (von links) Bülent Korkmaz, Mohammad Sulati, Ali Korkmaz, Ömer Yando, Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß, Herbert Keim, Benana Senykdar und Temel Özcubukcu. In der Moschee in Frankenberg berichteten Ali Korkmaz, Ömer Yando und Temel Özcubukcu jetzt über ihre Reise in die zerstörten Ortschaften. © Gerhard Meiser

„Das von den Erdbeben betroffene Gebiet in der Türkei ist dreimal so groß wie Holland. Niemals hätten wir uns dieses Ausmaß an Zerstörung, Not und Leid vorstellen können“, schilderten die drei Männer: Tausende Häuser nur noch ein Trümmerhaufen, überall Trauma, Tod und Elend. „Über 400 Kilometer sind allein zwölf Großstädte betroffen, 2,2 Millionen Häuser müssen neu gebaut werden“, sagte Ali Korkmaz und verdeutlicht seine Eindrücke mit zahlreichen Fotos. „Mit unseren Spenden wollten wir den Menschen auch ein wenig Zuversicht vermitteln. Es war wichtig, dass wir das Geld persönlich übergeben haben“, sagte er. Mit dem Geld solle dazu beigetragen werden, dass Häuser wieder aufgebaut und der Unterhalt für das weitere Leben gesichert sei. Vor allem sei auch vielen Kindern geholfen worden: „Für 30 Jungen und Mädchen haben wir Hörgeräte angeschafft. Das war eine Riesenfreude bei den Kindern.“

Bei ihrem fünftägigen Aufenthalt im Katastrophengebiet besichtigten Özcubukcu, Korkmaz und Yando 42 Orte, in vier Tagen legten sie mit einem geliehenen Auto rund 4000 Kilometer zurück – bis an die syrische Grenze führte ihr Weg. Ihren Standort hatten sie in Kahramanmaras. „Dort war das Epizentrum des Erdbebens.“

Den Frankenberger Institutionen dankte auch Bürgermeister Rüdiger Heß für ihren Hilfseinsatz: Durch die persönliche Übergabe des Geldes sei gewährleistet worden, „dass das Geld an die richtige Stelle kommt“. (Gerhard Meiser)