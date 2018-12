Frankenberger Weihnachtswunschbaum erfreute 94 Kinder

Frankenberg. War das eine Freude: Für 94 Kinder im Alter zwischen sechs Wochen und 16 Jahren gingen schon eine Woche vor Heiligabend Herzenswünsche für das Weihnachtsfest in Erfüllung. Dafür sorgte wieder der Kaufmännische Verein.

2010 hatten die Frankenberger Kaufleute die Aktion „Weihnachtswunschbaum“ ins Leben gerufen. Im Zelt der Kaufleute beim Weihnachtsmarkt im Klostergarten überreichten Johann Wagner und Kaufleute-Chef André Kreisz nun schon zum neunten Mal vorweihnachtliche Geschenke an die Kinder und Jugendlichen - immerhin im Gesamtwert von 5000 Euro.

„Die Aktion macht jedes Jahr sehr viel Spaß, der Weihnachtswunschbaum ist alle Jahre wieder die schönste Veranstaltung der Frankenberger Kaufleute“, sagte Kreisz. Vor dem Zelt hatten die Jungen und Mädchen schon lange vor der Bescherung erwartungsvoll auf die Verteilung der Geschenke gewartet – viele in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern. Der Dank des Vorsitzenden galt insbesondere den Sponsoren: „Durch ihre Unterstützung konnten wir wieder so viele Kinder beschenken.“

Ein Versprechen gab der Vorsitzende bereits ab: „Auch im nächsten Jahr wird es wieder den Weihnachtswunschbaum geben.“ Eine Absage erteilte Kreisz an Wünsche per App oder E-Mail: „Auch 2019 müssen die Wünsche wieder schriftlich auf Zetteln abgegeben werden.“

Insgesamt 836 Wünsche waren in der ersten Adventswoche in den Kasten am Weihnachtswunschbaum in der Fußgängerzone eingeworfen worden - und viele gingen in Erfüllung. So auch die Wünsche von zwei Kindergärten und einer Grundschule: Für die Regenbogengruppe der Kita in Frankenau gab es das Spielzeug „Little People“, die Kinder der Kita in Birkenbringhausen durften sich über ein Parkhaus aus Holz freuen - und für die Kinder der Regenbogenschule mit Lehrerin Stefanie Rober gab es jede Menge Bücher für die Schulbücherei.

Mit gerade mal sechs Wochen war Jana Mütze aus Altenlotheim das jüngste Kind, das beschenkt wurde. Jana durfte sich über ein „Tut-Tut-Auto“ freuen. „Da hat wohl die Mama den Wunschzettel ausgefüllt“, meinte „Weihnachtsmann“ Johann Wagner.

Auch einige besondere Wünsche wurden erfüllt: ein verlängertes Wochenende am Teichmannsee für Lewin Waßmuth aus Rennertehausen, ein Konfirmationskleid (Gutschein) für Emma Westmeier aus Lichtenfels, ein Schwimmkurs für das Seepferdchen für Svea Schulz aus Burgwald und zwei Übernachtungen auf Burg Hessenstein für Marla und Bela Brede aus Frankenau. (mjx)