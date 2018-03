Frankenbergerin Daniela Riwoldt ist Make-up-Meisterin

Frankenberg/Düsseldorf. Doppelerfolg für Daniela Riwoldt aus Frankenberg: Die 32-Jährige hat die Deutsche und die Internationale Make-up-Meisterschaft 2018 gewonnen.

Bei den Titelkämpfen während der Messe "Beauty" in Düsseldorf sicherte sich die 32-jährige selbstständige Make-up-Artistin am Freitag zunächst den mit 1000 Euro dotierten Deutschen Make-up-Meistertitel. Auf den zweiten Platz kam Sandrine Mbula Nkombi aus Hamburg, Dritte wurde Pauline Weidner aus Boizenburg.

Am Samstag traten 15 Make-up-Profis aus 15 Ländern bei den Internationalen Meisterschaften an, die sich zuvor in ihren Heimatländern für den Wettbewerb in Düsseldorf qualifiziert hatten. Erneut siegte Daniela Riwoldt und sicherte sich den mit 2000 Euro dotierten Titel der Internationalen Meisterschaft. Zweite wurde Breanna Follett aus Großbritannien, Dritte Denise Mair aus Österreich.

„Ich habe nicht damit gerechnet, aber dafür freue ich mich jetzt umso mehr“, sagte die Doppel-Siegerin. Der Beruf der Make-up-Artistin sei für sie ein Kindheitstraum gewesen. Die schönen Seiten ihres Berufes beschreibt Daniela Riwoldt so: „Es ist vor allem die Abwechslung. Die Menschen kommen zu mir, weil sie einen freudigen Anlass haben. Es macht Spaß, Teil von einem wunderschönen Tag zu sein und das Schönste aus schönen Frauen herauszuholen.“

Nach den anstrengenden Wettbewerben muss sich die 32-jährige Make-up-Artistin erst einmal erholen, weil sie – man hört es an ihrer Stimme – wie viele Menschen derzeit kränkelt. Zwischen den beiden Wettbewerben hatte sie das Bett gehütet.

Bisher hat Daniela Riwoldt nur an zwei Deutschen Wettbewerben, jedoch an noch keiner Internationalen Meisterschaft, teilgenommen. Nun eroberte sie auf Anhieb zweimal den ersten Platz.

Die Krankheit tat ihrer Freude keinen Abbruch: „Überhaupt auf das Treppchen zu kommen, wäre schon super gewesen“, sagte Daniela Riwoldt unter Freudentränen. „Aber das es tatsächlich der erste Platz wird, das hätte ich nicht gedacht. Ich kann es kaum glauben.“

Die „Beauty Düsseldorf“ ist die Leitmesse der professionellen Dienstleistungskosmetik. 50.000 internationale Fachbesucher erhalten dort alljährlich von 1500 Ausstellern und Marken einen Marktüberblick.