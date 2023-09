Frankenbergs Bürgermeister Heß ist wieder in die CDU eingetreten

Von: Jörg Paulus

Wieder in der CDU: Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß (2. von links) mit der CDU-Führungsriege der Frankenberger CDU, (von links) Stadtverbandsvorsitzender Thomas Müller, Fraktionsvorsitzender Jannik Schwebel-Schmitt und Rainer Hesse als stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU. © CDU Frankenberg

2011 war Rüdiger Heß aus der Partei ausgetreten, weil er parteiloser Bürgermeister sein wollte. Zum Ende seiner Bürgermeisterzeit in Frankenberg trat er nun wieder in die CDU ein.

Frankenberg – Rüdiger Heß ist wieder Mitglied der CDU. Diese HNA-Information bestätigte der Frankenberger Bürgermeister auf HNA-Anfrage. „Ich bin wieder eingetreten, weil die CDU auch meine Heimat ist“, sagte der 67-Jährige.

„Rüdiger Heß hat am 30. Juni einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, indem er mir einen ausgefüllten Mitgliedsantrag überreichte“, berichtete Thomas Müller, der Vorsitzende des Frankenberger CDU-Stadtverbandes am Donnerstag. „Dieser Antrag wurde, wie in der Satzung der CDU Hessen vorgeschrieben, im Kreisvorstand der CDU Waldeck-Frankenberg beraten und positiv beschieden.“

Rüdiger Heß war Ende 2011 aus der CDU ausgetreten. Damals hatte er kurz zuvor bekanntgegeben, dass er erneut für das Bürgermeisteramt in Frankenberg kandidieren wolle. „Ich bin ganz bewusst aus der CDU ausgetreten, um als wirklich unabhängiger Kandidat in den Wahlkampf gehen zu können“, hatte Heß damals gesagt. Er war zuvor von 1998 bis 2004 CDU-Bürgermeister in Frankenberg gewesen, hatte dann aber nach Querelen mit dem damaligen Landrat Helmut Eichenlaub (CDU), seinem Vorgänger als Frankenberger Bürgermeister, auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Nach dieser Pause wurde Heß 2012 wieder zum Bürgermeister gewählt, er setzte sich im ersten Wahlgang gegen vier Mitbewerber durch, unter anderem den CDU-Kandidaten Bernd Bluttner.

Heß ist seitdem parteiloser Bürgermeister. Vor fünf Jahren wurde er ohne Gegenkandidat mit 83 Prozent der Wählerstimmen im Amt bestätigt, Mitte Juni 2023 gab er bekannt, bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober nicht wieder anzutreten.

Die CDU hat bei der Wahl in einem Monat keinen eigenen Kandidaten nominiert, Björn Jäger wird aber von der CDU unterstützt. Jäger ist CDU-Mitglied und Stadtverordnetenvorsteher. Rüdiger Heß, nun selbst wieder CDU-Mitglied, sagte der HNA, er werde sich im Wahlkampf „natürlich neutral verhalten“. Nach seiner Amtszeit als Bürgermeister, die am 31. März 2024 endet, wolle er sich „weiter in die Politik einbringen“, sagte Heß, ohne konkreter zu werden.

„Die CDU Frankenberg, wie auch ich ganz persönlich, freut sich über die Rückkehr von Bürgermeister Rüdiger Heß zu seiner politischen Heimat“, sagte Stadtverbandsvorsitzender Thomas Müller. (Jörg Paulus)