Früherer katholischer Priester wird evangelischer Pfarrer in Viermünden

Er wird neuer Pfarrer in Viermünden: Andreas Reichwein.

Viermünden. Hoffentlich kommen die Menschen in Viermünden, Ederbringhausen, Ober- und Niederorke nicht mit den Namen durcheinander: Andreas Reichwein wird zum 1. November neuer Pfarrer in Viermünden.

Er folgt auf Emilie Weinreich, die die Pfarrstelle vertretungsweise übernommen hatte, nachdem das Pfarrer-Ehepaar Houska vor einem Jahr verabschiedet worden war. Von Weinreich zu Reichwein also.

„Die Namensähnlichkeit ist doch ein schönes Omen“, sagte Andreas Weinreich auf Nachfrage der HNA. Und er verriet bereits einiges aus seinem Leben: „Ich bin bereits 58 Jahre alt und bringe viele Jahre an Berufserfahrung mit – allerdings nicht in der evangelischen, sondern der katholischen Kirche: 22 Jahre war ich katholischer Priester und ein paar Jahre mehr, von 1987 bis 2015, auch Ordensmann, also Jesuit.“

Wegen einer beginnenden Partnerschaft habe er im August 2015 sein Priesteramt niedergelegt und sei aus dem Orden ausgetreten. „Das war nur mit einem gehörigen Schuss Gottvertrauen möglich“, sagt er rückblickend.

Von Jörg Paulus