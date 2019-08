Gas und Bremse verwechselt - Frau verursacht Unfall beim Einparken in Frankenberg

Keine Verletzten

Unfall auf dem Obermarkt in Frankenberg: Eine Frau hatte beim Einparken wohl Gas und Bremse verwechselt - es ist bei einem Sachschaden geblieben.

Eine Frau hat am Samstagmittag am Obermarkt in Frankenberg einen Unfall verursacht: Die Polizei vermutet, dass die 79-Jährige Bremse und Gas verwechselt hat.