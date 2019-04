Gebratene Insekten und Shrimpspieße: Street-Food-Festival in Frankenberg startet am Samstag

Grillfackeln gab es zum Beispiel beim vergangenen Frankenberger Street-Food-Festival. Auch in diesem Jahr wird es wieder viele Leckereien geben.

Frankenberg – Beim zweiten Frankenberger Street-Food-Festival am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, werfen die Anbieter wieder den Grill an.

An 25 Food-Trucks und Ständen mit originellen und exotischen Speisen können die Besucher zwischen Klostergarten und Ritterstraße wieder Spezialitäten aus aller Herren Länder genießen.

Der Termin

Das Frankenberger Street-Food-Festival steht wieder für eine kunterbunte Küche. Die Veranstaltung findet am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt. Mit dem Street-Food-Festival ist auch ein verkaufsoffener Sonntag der Frankenberger Kaufleute verbunden – am Sonntag sind die Geschäfte von 12 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Das Essen

„Auf die Hand und in den Mund“, lautet das Motto – der Street-Food-Klassiker „Burger“ in seinen verschiedensten Varianten wird natürlich nicht fehlen. Für alle Geschmäcker ist etwas dabei: mexikanische Burritos, amerikanisches Pulled Pork, Shrimpspieße, Hotdogs und sogar gebratene Insekten.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr ließen sich mehr als 10 000 Besucher das kulinarische Spektakel in der Fußgängerzone nicht entgehen.

Veranstalter des Festivals ist das Unternehmen „Bigfood-BBQ and Friends“ aus Schwalmstadt zusammen mit der Stadt Frankenberg. „Die Leckereien aus fernen Ländern sind der absolute Trend, Streetfood ist wie Urlaub auf dem Teller“, freut sich Organisator Bernd Kater bereits auf das zweite Event dieser Art in Frankenberg.

Bei dem Genuss-Spektakel mit den kreativen Köstlichkeiten verspricht er ein regelrechtes „Schlemmerfest“. Und: „Die Besucher können sich kulinarisch so richtig austoben.“ Das Wetter wird wohl auch mitspielen – es werden Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad erwartet.

Das Programm

Aufgepeppt wird die Veranstaltung mit Live-Musik mit dem Straßenmusiker David Heller aus Großalmerode. In Frankenberg ist der Sänger und Songwriter am Samstag und Sonntag mit Stimme und Gitarre unterwegs.

Und es gibt ein weiteres abwechslungsreiches Showprogramm: Der aus dem Fernsehen bekannte Schrotthändler Peter Ludolf und sein Team werden an beiden Tagen um 12 Uhr zunächst Nudeln kochen und ab 14 Uhr gibt es das legendäre Autoschlagen. Die Fans werden auf ihre Kosten kommen.