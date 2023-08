Gefahr beim Abschleppen: Frankenberger hat besonderes System

Von: Celine Kühn

Der Frankenberger Abschleppdienst Avas hat ein besonderes System um Elektroautos zu bergen. Ralf Schmidts Unternehmen ist eines von vier in Deutschland.

Frankenberg – Kommt es zu einem Verkehrsunfall, können Benzin- und Diesel-Fahrzeuge einfach abgeschleppt werden. Bei Elektrofahrzeugen gestaltet sich der Prozess jedoch nicht ganz so einfach, da die Batterien Gefahren bergen können und ein Batterie-Brand nicht einfach gelöscht werden kann.

Bei der Bergung von Elektrofahrzeugen sei höchste Vorsicht geboten, da von außen schwer einschätzbar sei, ob die Batterie bei dem Unfall einen Schaden erlitten habe, sagt Ralf Schmidt vom Abschleppdienst Avas in Frankenberg.

Eine beschädigte Batterie könne sich entzünden oder sogar explodieren. Für die Bergung brauche es ein besonderes System. Eines davon hat Ralf Schmidt in Frankenberg. Er ist speziell dafür ausgebildet, um beschädigte Elektrofahrzeuge zu bergen.

Grundsätzlich gilt: Das Fahrzeug sollte bei einem Unfall so schnell wie möglich verlassen werden.

„Die Häufigkeit eines Brandes bei Elektroautos ist nicht höher als die von Dieselautos oder Benzinern“, macht Ralf Schmidt klar. Dennoch müsse man über die Gefahrenquelle aufklären, die die Batterie darstelle.

Denn wenn sie erst einmal brenne, lasse sie sich nicht einfach löschen: Die Flammen könnten zwar kurzzeitig gelöscht und die Batterie mithilfe von Wasser heruntergekühlt werden, jedoch könne sie jederzeit wieder anfangen zu brennen. Und das auch noch Monate, nachdem sie beschädigt wurde.

„Der Brand entwickelt sich bei einem Elektroauto viel schneller. Innerhalb von zwei bis drei Minuten steht das Auto komplett in Flammen.“ Es könne auch zu Explosionen kommen.

Eine hohe Gefahrenquelle stelle das Elektroauto allerdings nur dann dar, wenn die Batterie beschädigt sei. Nicht jeder Unfall erfordert das Bergungssystem, welches vor allem eine Sicherheitsvorkehrung darstellt, sagt Schmidt.

Sein Abschleppdienst ist einer von vier in Deutschland, der das Trockensystem nutzt. Kommen Ralf Schmidt und sein Team zu einem Unfall mit einem Elektroauto, entscheiden sie anhand verschiedener Kriterien vor Ort, wie gefährlich die Situation ist.

Wurden die Airbags ausgelöst, sei höchste Vorsicht geboten, denn bei der Wucht des Unfalls könnte die Batterie einen Schaden genommen haben und reagieren, sagt Schmidt. Mit einer Wärmebildkamera wird dann die Temperatur der Batterie geprüft. Die Temperatur kann ebenfalls ein Indikator für einen Schaden und mögliche Reaktionen sein.

Entscheiden sich Schmidt und sein Team für die besondere Bergung, wird das Elektroauto mit einem Kran auf eine Art Decke gehoben. In diese wird das Fahrzeug dann eingepackt.

Sollte es zu einer Reaktion der Batterie kommen oder diese sich (erneut) entzünden, verhindert die Decke, dass Schadstoffe austreten. Die Decke erstickt Flammen und dämmt eine mögliche Explosion ein. So sei auch die Transportfahrt abgesichert.

Nach der Bergung wird das Fahrzeug auf das Avas-Betriebsgelände gebracht und bleibt fünf Tage verpackt stehen. „Es ist dann sozusagen in Quarantäne“, erklärt Ralf Schmidt.

Zeigt die Batterie während dieser Zeit keine Reaktion, kann das Auto ausgepackt werden. Die Batterie wird dann ausgebaut und in einen speziellen Behälter gelegt. „Wenn sie da drin erneut kokelt und sich Rauch entwickelt, löscht der Behälter das Innere selbst“, sagt der Frankenberger.

Der Anhänger, in den das Auto geladen wird, dient nicht nur zum Transport des Systems, sondern beherbergt auch die persönliche Schutzausrüstung, die Schmidt und seine Truppe bei einem Einsatz anlegen müssen.

Außerdem befindet sich im Inneren eine Erste-Hilfe-Station, die bei Kontakt mit der in den Batterien enthaltenen giftigen Flusssäure erste Abhilfe schafft, bis Rettungskräfte eintreffen.

Die Bergung eines Elektroautos sei mit deutlich mehr Aufwand verbunden als die eines anderen Autos, sagt Schmidt. So komme es durchaus vor, dass eine Straße nach einem Unfall für gut zwei Stunden komplett gesperrt sei.

Das Bergungssystem hat 60 000 Euro gekostet. Ralf Schmidt hat es vor zwei Jahren gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Eike Ludwig angeschafft, der einen Abschleppdienst in Schwalmstadt-Treysa hat.

So können die beiden ein großes Gebiet abdecken. „Wir kommen dahin, wo wir gebraucht werden“, sagt Schmidt.

Hintergrund: Trockensystem für Elektroautos gibt es nur vier Mal in Deutschland

Das trockene Bergungssystem, welches der Abschleppdienst Avas aus Frankenberg verwendet, wird in Deutschland erst von drei weiteren Firmen genutzt. Weltweit ist es laut Ralf Schmidt häufiger in Gebrauch. Andere Abschleppdienste in Deutschland verwenden laut Schmidt ein sogenanntes Wassersystem zur Bergung von Elektrofahrzeugen. Dabei wird das verunglückte Auto in einem Wassercontainer vollkommen untergetunkt und so transportiert, um eine kontinuierliche Kühlung zu gewährleisten. Diese Variante sei jedoch viel kostspieliger, da bei der Wasserbergung bis zu 8000 Liter Wasser kontaminiert werden, die danach teuer entsorgt werden müssen. Weiterhin bliebe bei dem Fahrzeug kein Restwert, es sei danach ein Totalschaden. Diese Nachteile blieben bei der Trockenbergung aus. Außerdem sei das Bergungssystem wiederverwendbar und so nachhaltiger.