GEW fordert in Frankenberg: Mehr Zeit für gute Bildung

Von: Karl-Hermann Völker

Spontandemonstration in der großen Pause: Im Zuge der Kampagne „Mehr Zeit für Bildung“ trafen sich vor dem Portal der Edertalschule GEW-Mitglieder aus Frankenberger Schulen. Sie forderten kleinere Klassen, Reduzierung der Arbeitszeit, Erhöhung der Deputatstunden und Behebung des Fachkräftemangels. © Karl-Hermann Völker

An der landesweiten Kampagne „Mehr Zeit für gute Bildung!“ der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beteiligen sich derzeit auch GEW-Schulgruppen und -Mitglieder an den Schulen des Landkreises. Vor dem Portal der Edertalschule trafen sich jetzt Lehrkräfte der Frankenberger Schulen zu einer Spontandemonstration.

Frankenberg – „Kleinere Klassen ermöglichen bessere Lernbedingungen für Schülerinnen und Schüler und bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte“, erklärte Elke Mitze, Vorstandsmitglied des GEW-Kreisverbandes Frankenberg. Individuelle Förderung, an den Stärken und Schwächen der Einzelnen orientiert, könne nur in kleineren Klassen gelingen. „Das gilt für alle Schulformen und Altersstufen,“ sagte die GEW-Kreisvorsitzende.

Wunsch nach kleineren Klassen

Für die Situation an den Sekundarstufen I unterstrich dies bei der Spontandemonstration der Sprecher der GEW-Schulgruppe am Gymnasium Edertalschule, Thorsten Jech: „Gerade in der Sekundarstufe I wünschen wir uns kleinere Klassen, damit wir als Lehrende unsere Lernenden besser und individueller betreuen können.“ Die Gesellschaft könne es sich schlichtweg auf Dauer nicht leisten, die individuellen Begabungen und Kompetenzen unserer Lernenden nicht hinreichend zu erkennen und bestmöglich zu entwickeln.

Die Kampagne „Mehr Zeit für bessere Bildung“ sei entstanden, nachdem die Arbeit an den Schulen für Lehrkräfte immer herausfordernder geworden ist, so Elke Mitze. 2020 habe die GEW Hessen gemeinsam mit der Universität Göttingen die Arbeitszeit und Belastung an Frankfurter Schulen wissenschaftlich erhoben. „Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Regelmäßige Arbeitszeiten jenseits der höchstzulässigen 48 Stunden pro Woche sind bei Weitem keine Ausnahme. In mehr als jedem fünften Fall werde länger gearbeitet.“

Senkung der Pflichtstundenzahl

Die Forderung „Mehr Zeit!“ bedeute deshalb auch: Senkung der Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte, die in Hessen besonders hoch sei. „Im Grundschulbereich nimmt sie sogar den Spitzenplatz ein“, erklärte die Frankenberger GEW-Sprecherin. Da an den Schulen immer mehr außerunterrichtliche Aufgaben hinzugekommen seien, mache der Anteil des eigentlichen Unterrichts mit Vor- und Nachbereitung nur noch 35 Prozent der Arbeitszeit aus. Die GEW fordere ferner eine Erhöhung der Deputatstunden an allen Schulformen für die zusätzlichen Aufgaben, etwa für Suchtprävention, pädagogischen IT-Support und Personalratsarbeit.

Schon jetzt ruft der GEW-Kreisverband Frankenberg zur Teilnahme an einer der fünf Großdemonstrationen „Zeit für mehr Zeit“ auf, die am Weltkindertag, 20. September, in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt und Darmstadt stattfinden und für bessere Bedingungen in Bildung und Erziehung werben. „Gute Bildung für alle braucht Zeit. Das benötigte Geld für ein besser ausgestattetes Bildungssystem ist da. Es ist eine Frage des politischen Willens und der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Gute Bildung für alle muss es wert sein!“, heißt es im Aufruf der Bildungsgewerkschaft. zve