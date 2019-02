Großeinsatz der Feuerwehr bei Hettich in Frankenberg

Brand bei Tochter-Firma Castwerk gemeldet

+ © Jörg Paulus Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren am Donnerstagabend beim Castwerk von Hettich im Einsatz. © Jörg Paulus

Frankenberg. In der Produktionshalle von Castwerk, dem Tochter-Unternehmen von Hettich in Frankenberg, gab es am späten Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr. Nach ersten Informationen der Polizei soll eine Decke in der Magnesium-Fertigung gebrannt haben.