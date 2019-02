Vergangenheit erforschen: Heinz Hauptführer engagiert sich im Heimatverein Geismar

Geismar - Heimat ist für viele Menschen ein Ort des Wohlfühlens, der Gemeinschaft und der Identität. Was bedeutet Heimat für Menschen aus der Region? Wir haben nachgefragt.

Ob Arbeiten an einem restaurierten Webstuhl aus dem Jahr 1786, Brot backen wie in vergangenen Zeiten oder Platt sprechen: Beim Heimat- und Kulturverein in Geismar spielt – wie der Name schon vermuten lässt – die Heimat ein besondere Rolle.

Der Verein wurde 1996 nach der 800-Jahr-Feier des Dorfes gegründet, um Traditionen und Bräuche weiter zu erhalten. Heinz Hauptführer ist der Vorsitzende des Heimatvereins. Zum Abschluss unserer einwöchigen Heimatserie erzählt er, was für ihn zur Heimat gehört:

Heimat bedeutet, ein Zuhause zu haben.

„Man ist Teil einer Gemeinschaft, fühlt sich wohl und aufgehoben. Man ist mit dem Ort verbunden und weiß, wo man hingehört“, sagt Heinz Hauptführer.

Heimat ist, wenn man Platt spricht.

„Ein Mal in der Woche treffen wir uns vom Verein aus. Platt und Hochdeutsch gehen da durcheinander. Auch das gehört für mich zur Heimat dazu. Ich denke teilweise auch auf Platt.“

Heimat ist, wenn man die Vergangenheit kennt.

„Für mich ist es wichtig, dass man über die vergangene Zeit der Heimat Bescheid weiß“, sagt Hauptführer. Man kann die Geschichte erforschen. Im Verein bewahren wir zum Beispiel ein altes Handwerk: Man kann hier erleben, wie aus der Flachspflanze Leinen produziert werden. Das geben wir weiter.“

Heimat bedeutet, Verpflichtungen einzugehen.

„Man hat private Verpflichtungen. Aber man hat auch welche gegenüber dem Dorf. Sich beteiligen, sich in der Heimat einbringen – das ist für mich Teil des Begriffs. Man läuft vor Verpflichtungen innerhalb der Gemeinschaft nicht einfach weg.“

Heimat ist, wenn man Traditionen weiterführt.

„Ob alte oder neue Feste – solche und ähnliche Veranstaltungen sollte man weiterführen. Es wäre doch schade, wenn diese mit der Zeit in Vergessenheit geraten.“