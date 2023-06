HNA-Sommertour am 13. Juni in Frankenberg am Landratsamt

Gespräche, Gewinnspiel, Essen und Getränke

+ © Scholl, Andrea Am HNA-Mobil: Die Frankenberger Redakteure (von links) Martina Biedenbach, Jörg Paulus, Susanna Battefeld, Klaus Jungheim und Thomas Hoffmeister. © Scholl, Andrea

Die HNA geht auf Sommertour. Am Dienstag, 13. Juni, macht unsere Zeitung in Frankenberg Station. Wir möchten an einem lauen Sommerabend mit Lesern und Interessierten vor Ort ins Gespräch kommen.

Frankenberg – Dafür bieten wir an dem Abend im Garten am Frankenberger Landratsamt (an der Bahnhofstraße) gleich mehrere Gelegenheiten. Vor dem HNA-Bus steht ein Redakteur für Anregungen zur Verfügung. Gibt es ein Thema im Ort, über das die Zeitung berichten sollte? Oder wollen Sie schon immer etwas zu Inhalten der Frankenberger Allgemeinen loswerden – am 13. Juni haben Sie von 18 bis 21 Uhr dazu ganz unkompliziert Gelegenheit.

Darüber hinaus greifen wir auch ein aktuelles Thema in Frankenberg auf und bieten Informationen aus erster Hand: In einer etwa 45-minütigen Diskussionsrunde sprechen wir mit Karsten Dittmar, dem Bauamtsleiter der Stadt Frankenberg, über die Stadtentwicklung in Frankenberg.

Dabei wird es vor allem um die aktuellen Bauprojekte in der Innenstadt gehen wie die Umgestaltung des Klostergartens und des Parkplatzes am Landratsamt sowie den Bau von Radwegen in der Ederaue und im Bereich der Jahnstraße. Die Gesprächsrunde soll an dem Abend gegen 18.45 Uhr beginnen. Moderiert wird der Sommertour-Talk auf der Bühne von HNA-Redaktionsleiter Jörg Paulus.

Informationen zum HNA-Yogasommer

Außerdem wollen wir den Besuchern an dem Abend schon Lust auf den HNA-Yogasommer machen, den wir allen Interessierten wieder vom 22. Juni bis 17. August kostenlos in Frankenberg anbieten. Yogalehrerin Caroline Jahnke wird am Dienstagabend ab 18.15 Uhr einen kleinen Einblick geben, was die Teilnehmer beim Yogasommer erwartet.

Damit nicht genug. Wir stellen zudem ein Aktionszelt auf. Dort können Sie an diversen Gewinnspielen teilnehmen und sich mit Infomaterial rund um unsere Zeitung eindecken. Auch HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk ist vor Ort und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Natürlich gehören zu einer Sommertour auch Essen und kalte Getränke. Wer also einfach mal vorbeischauen und das Treiben genießen will, muss nicht verdursten oder verhungern.

„Wegen Corona konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Wir als Zeitung waren dadurch seltener vor Ort präsent“, sagt Chefredakteur Axel Grysczyk, „jetzt wo alles uneingeschränkt wieder möglich ist, möchten wir direkt zu unseren Lesern und ungezwungen ins Gespräch kommen.“

Info: HNA-Sommertour am Dienstag, 13. Juni, von 18 bis 21 Uhr am Landratsamt in Frankenberg mit Essen und Getränken, Gesprächen, Diskussionsrunde und Gewinnspiel. Der Eintritt ist frei.