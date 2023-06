HNA-Sommertour am 13. Juni in Frankenberg: Infos, Gewinnspiel, Essen und Getränke

Von: Jörg Paulus

Am Landratsamt in Frankenberg findet am 13. Juni die HNA-Sommertour statt. © Paulus, Jörg

Das Wetter könnte nicht besser sein für die HNA-Sommertour, die heute Abend in Frankenberg Station macht. Von 18 bis 21 Uhr veranstaltet unsere Zeitung auf dem Vorplatz an der Bahnhofstraße ein kleines Event mit Unterhaltung, Gewinnspiel, Essen und Getränken.

Frankenberg - Kommen Sie doch mal vorbei, um mit uns ins Gespräch zu kommen, über die Zeitung zu sprechen, über Themen, die Sie interessieren. Sie können gerne auch Lob und Kritik an der HNA loswerden. Neben den Redakteuren der Frankenberger Lokalredaktion wird auch HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk aus Kassel vor Ort sein – auch er freut sich auf Gespräche mit Ihnen.

Ab 18.15 Uhr werden wir auf einer Bühne am Landratsamt über den HNA-Yogasommer informieren, der ab dem 22. Juni wieder in Frankenberg stattfindet. In einer Diskussionsrunde ab 18.45 Uhr spricht HNA-Redaktionsleiter Jörg Paulus mit Karsten Dittmar, dem Bauamtsleiter der Stadt Frankenberg, über die aktuelle Stadtentwicklung in Frankenberg. Es wird unter anderem darum gehen, was derzeit am Klostergarten gebaut wird und wie der Parkplatz am Landratsamt und die Jahnstraße umgebaut werden sollen.



Weitere Themen werden die geplanten neuen Radwege in der Innenstadt und die Pläne für das Parkhaus an der Uferstraße sein. Auch über das Dorfentwicklungsprogramm, das für die Frankenberger Stadtteile angelaufen ist, wollen wir mit dem Bauamtsleiter sprechen. Alle Interessierten, egal, ob HNA-Leser oder nicht, sind als Zuschauer herzlich willkommen.