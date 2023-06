HNA-Yogasommer: 150 Teilnehmer zum Start in Frankenberg

Von: Jörg Paulus

HNA-Yogasommer 2023 im Frankenberger Teichgelände: die erste Stunde wurde von Yogalehrerin Cordula Schuchard (vorne im Bild) geleitet. © Beckmann, Annika

Mit einer Woche Verspätung wegen des Unwetters vor einer Woche hat am Donnerstag der HNA-Yogasommer 2023 in Frankenberg begonnen. Zur ersten Yogastunde im Teichgelände kamen rund 150 Menschen.

Frankenberg – Donnerstagabend, kurz vor halb sieben im Frankenberger Teichgelände. Wenige Minuten, bevor die erste Übungsstunde des HNA-Yogasommers 2023 beginnen soll, fängt es an zu regnen. „Ich hoffe, dass es bei diesem sanften Sommerregen bleibt“, sagt Yogalehrerin Caroline Jahnke zur Begrüßung. Das hoffen auch die geschätzt etwa 150 Teilnehmer. Alle werden trocken durch diese Yogastunde kommen – aber nicht trocken nach Hause. Aber der Reihe nach.

Caroline Jahnke begrüßt die Teilnehmer herzlich – auch im Namen der HNA, die das Yoga-Event nach der erfolgreichen Premiere 2022 zum zweiten Mal in Frankenberg anbietet. Bis zum 17. August werden die Yogalehrerinnen Caroline Jahnke, Cordula Schuchard und Simone Becker jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr im Frankenberger Teichgelände die kostenlosen Yogastunden anbieten.

Zum Auftakt macht Cordula Schuchard eine Basic-Stunde. „Ich habe schon gehört, dass manche noch nie Yoga praktiziert haben, viele waren aber auch schon letztes Jahr dabei“, sagt Schuchard. „Wir fangen heute mal sanft an. Schaut einfach, wie es euch geht. Hört auf euer Körpergefühl, lasst den Atem fließen.“

„Du lässt jetzt alles los, nichts muss jetzt angespannt sein“, sagt Cordula Schuchard mit sanfter Stimme und meint nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. „Nimm nochmal zwei bewusste Atemzüge durch die Nase.“ Die Vögel im Teichgelände zwitschern, der leichte Regen hat längst aufgehört. Bei Yoga geht es auch um Achtsamkeit.

In der Yogastunde ging es um Entspannung, aber auch um Übungen wie diese, bei der die Arme gestreckt und die Beine gedehnt wurden. © Beckmann, Annika

Es gibt Übungen zur Entspannung und zur Mobilisation, Arme werden gestreckt, Schultern gerollt und Waden gedehnt. Cordula Schuchard erklärt die Übungen am Mikrofon und macht sie vor, Caroline Jahnke geht durch die Reihen auf der Wiese, gibt Tipps und korrigiert Arm- und Beinstellungen.

Auch klassische Yogaübungen – Asanas genannt – fehlen nicht: der herabschauende Hund, die kleine Kobra, Stuhl und Katze. Für Teilnehmer, die Probleme mit dem Knie oder dem Rücken haben, gibt Cordula Schuchard Tipps, wie die Übungen leichter gehen.

Am Ende gibt es noch eine Übung zur Entspannung – im Liegen oder Sitzen, jeder, wie er mag und kann. Und dann muss Cordula Schuchard doch schneller fertig werden als geplant. Zwei Minuten vor dem eigentlichen Ende der Yogastunde fängt es wieder an zu regnen. Diesmal richtig.

Cordula Schuchard verabschiedet sich mit dem „Namasté“, was so viel heißt wie „Ich verbeuge mich vor dir“. Die Teilnehmer bedanken sich mit Applaus, ziehen sich schnell Strümpfe und Schuhe an, packen ihre Matten und Decken zusammen und eilen im Regen nach Hause.

Die Yogalehrerinnen Cordula Schuchard und Caroline Jahnke sind trotzdem sehr zufrieden mit dem Auftakt des HNA-Yogasommers 2023. „Es hat total Spaß gemacht, es waren super nette Leute da, ich habe viele freundliche Gesichter gesehen“, sagt Schuchard. „Schön, dass das Interesse an Yoga so groß ist“, sagt Jahnke. „Es machen auch immer mehr Männer mit.“

Bis 17. August donnerstags ab 18.30 Uhr

Nach der Unwetter-Absage vom 22. Juni und dem leichten Regen von dieser Woche hoffen die Yogalehrerinnen, dass die weiteren Termine des HNA-Yogasommers bis zum 17. August stattfinden können. Im vergangenen Jahr musste kein Kurs ausfallen, es kamen jeweils bis zu 150 Teilnehmer. Mit ebenfalls etwa 150 Teilnehmern war der Auftakt für 2023 schon mal vielversprechend.

Zur ersten Yogastunde des HNA-Yogasommers 2023 in Frankenberg kamen am Donnerstagabend etwa 150 Menschen ins Teichgelände. Bis zum 17. August finden die kostenlosen Kurse dort jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr statt. © Annika Beckmann