Nach Regenpause wieder mehr als 100 Teilnehmer beim HNA-Yogasommer in Frankenberg

Von: Susanna Battefeld

HNA-Yogasommer © Susanna Battefeld

Nachdem die Yogastunden in Frankenberg in den vergangenen beiden Wochen wegen Regen abgesagt werden mussten, spielte der Wettergott jetzt wieder mit. Yogalehrerin Simone Becker begrüßte mehr als 100 Yogis im Teichgelände.

Frankenberg - Mehr als 100 Teilnehmer kamen am Donnerstagabend zum HNA-Yogasommer in das Frankenberger Teichgelände. „Extra für uns ist der Sommer zurückgekommen. Das Wetter ist optimal“, sagte Yogalehrerin Simone Becker, die erstmals als Übungsleiterin für die HNA fungierte. In den vergangenen zwei Wochen war die Yogastunde dem Regen zum Opfer gefallen. Die Physiotherapeutin trainierte vor allem eine „wohlbringende“ Körperhaltung mit den Teilnehmern.

„Durch die genaue Ausrichtung erinnert sich der Körper daran, wie die richtige Haltung ist“, erläuterte die 45-Jährige. Simone Becker wird auch die in dieser Saison letzte Übungsstunde am Donnerstag, 17. August, leiten. Wer mitmachen will, sollte eine Matte und bei Bedarf auch eine Decke und etwas zu trinken mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Damit endet nächste Woche der diesjährige HNA-Yogasommer. bs Foto: SUSANNA BATTEFELD