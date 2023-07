HNA-Yogasommer heute wieder in Frankenberg

Von: Jörg Paulus

Bei der Yogastunde geht es um Entspannung, aber auch um Übungen ie diese, bei der die Arme gestreckt und die Beine gedehnt wurden. © Beckmann, Annika

Beim HNA-Yogasommer 2023 in Frankenberg steht am heutigen Donnerstag, 6. Juli, die zweite Übungsstunde an: ab 18.30 Uhr im Teichgelände.

Frankenberg – Zum HNA-Yogasommer sind alle Interessierten willkommen, auch die, die beim ersten Mal nicht dabei waren. Zum Auftakt am Donnerstag, 29. Juni, kamen rund 150 Menschen. Mitzubringen sind Sportkleidung, eine Yoga- oder Fitnessmatte, etwas zu trinken und bei Bedarf eine Decke. Die Übungen werden barfuß gemacht.

Der Yogasommer ist ein kostenloses Angebot der HNA mit den Yogalehrerinnen Caroline Jahnke (Ernsthausen), Cordula Schuchard (Bottendorf) und Simone Becker (Frankenau). Die Übungsstunden finden bis zum 17. August jeden Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr auf der großen Wiese am Tretbecken im Teichgelände statt, das man gut von den Parkplätzen am Ederberglandbad, am Philipp-Soldan-Forum und aus der Bottendorfer Straße erreichen kann.