HNA-Yogasommer in Frankenberg: ab 22. Juni donnerstags im Teichgelände

Von: Martina Biedenbach

Freuen sich auf den HNA-Yogasommer: Die Kursleiterinnen im Frankenberger Teichgelände (von links) Cordula Schuchard, Simone Becker und Caroline Jahnke. © Martina Biedenbach

Die HNA Frankenberger Allgemeine lädt ab 22. Juni an neun Donnerstagen zur Yogastunde ins Teichgelände in Frankenberg ein. Machen Sie mit!

Frankenberg – Mehr Gelassenheit, Entspanntheit und Beweglichkeit – dazu können Yogaübungen verhelfen. Die HNA Frankenberger Allgemeine lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser, wieder zum HNA-Yogasommer in das Frankenberger Teichgelände ein: vom 22. Juni bis 17. August jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind willkommen.

Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom vergangenen Jahr freuen sich schon auf den Start, wie sie uns mitteilten. Denn der Yogasommer 2022 – es war der erste in Frankenberg – kam gut an. Jeweils bis zu 150 Teilnehmer nahmen an den Übungsabenden im Teichgelände teil – selbst an ganz heißen Tagen. Insgesamt bietet die HNA in ihrem Verbreitungsgebiet in Nordhessen und Niedersachsen den Yogasommer an 14 Orten an.

Unter Bäumen auf der Wiese am Tretbecken lässt es sich gut üben – mit den Füßen auf der Erde, den Armen gen Himmel und in frischer Luft. Ab Donnerstag können Sie das an neun aufeinander folgenden Donnerstagen erleben.

Die Yogalehrerinnen

Die neun Yogaabende werden abwechselnd geleitet von den erfahrenen Yogalehrerinnen Caroline Jahnke (Ernsthausen) und Cordula Schuchard (Bottendorf), die bereits im vergangenen Sommer dabei waren, und von Simone Becker aus Frankenau, die erstmals mitwirkt.

Die Übungen

Das Angebot richtet sich an Geübte und Ungeübte. „Mitmachen kann eigentlich jeder, der keine akuten Rückenprobleme oder Schmerzen hat“, sagt Caroline Jahnke, die bereits vergangene Woche bei der HNA-Sommertour im Landratsgarten den Yogasommer vorstellte. „Wir werden die Übungen auch an das Wetter anpassen, bei 30 Grad im Schatten auch kühlende Atemübungen machen.“ Caroline Jahnke wird den Yogasommer als Übungsleiterin eröffnen.

Das braucht man

Was sollen Teilnehmer mitbringen? Eine Yogamatte und eine Decke, die nicht nur zum Zudecken, sondern bei manchen Übungen als zusätzliche Unterlage benutzt wird. „Da wir im Freien üben, können Sonnencreme, Sonnenbrille und Kopfschutz sowie Mückenspray hilfreich sein. Geübt wird barfuß“, erläutert Caroline Jahnke.

Bei schlechtem Wetter

Bei starkem Regen oder bei Gewitter fällt der Kurs aus. Das kündigen wir entweder bei entsprechendem Wetterbericht schon am jeweiligen Donnerstag in der Zeitung an. Sollte die Wetterlage sich kurzfristig ändern, informieren wir im Laufe des Nachmittags auf hna.de/frankenberg und auf unserer Facebookseite facebook.com/HNAwafk

Spendenbox

Die Teilnahme ist kostenlos, die Kursleiterinnen werden wie im vergangenen Jahr eine Spendenbox aufstellen und wollen wieder einen Teil der Spenden an einen guten Zweck weitergeben. (Martina Biedenbach)