Wetter zu schlecht: HNA-Yogasommer in Frankenberg fällt heute aus

Von: Jörg Paulus

Symbolbild Yogasommer in Frankenberg © Beckmann, Annika

Wegen des schlechten Wetters muss der HNA-Yogasommer am heutigen Donnerstag, 3. August, in Frankenberg ausfallen.

Frankenberg - Wegen des anhaltenden Regens und den auch für den frühen Abend vorhergesagten Schauern hat die HNA die Übungsstunde des Yogasommers für den 3. August abgesagt. Die Yoga-Stunde hätte wie immer im Freien auf der Wiese im Frankenberger Teichgelände stattfinden sollen, die derzeit aber zu nass ist.

Der HNA-Yogasommer in Frankenberg findet donnerstags ab 18.30 Uhr im Teichgelände an der Bottendorfer Straße statt. Die Übungsstunden sind kostenlos, jeder ist willkommen. Die Teilnehmer sollen eine Matte mitbringen und am besten auch eine Decke und etwas zu trinken.